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Заря сделала официальное заявление по Скрипнику и Бабичу

Премьер-лига
(2 голосов)

Виктор Анатольевич остается у руля луганской команды

Заря сделала официальное заявление по Скрипнику и Бабичу
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал ситуацию с главным тренером луганской команды. Ранее появилась информация, что Виктор Скрипник возглавит "Днепр-1", а на его место придет Александр Бабич. Однако в последствии днепровский клуб отказался платить отступные за тренера.

"Команда тренируется на базе в районе Великий Луг под руководством главного тренера Виктора Скрипника. "Заря" собралась второго числа на учебно-тренировочной базе и приступила к тренировкам. С сегодняшнего дня все тренировки проводятся в двухразовом режиме.

Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.

Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Такие переговоры были проведены нами, к примеру, с Евгением Чеберко и Богданом Михайличенко. Всё проходило по официально согласованной процедуре.

Официального письма от "Днепра-1" по переходу Виктора Скрипника не поступало. Всё остальное – слухи. Официально скажу, что ФК "Заря" Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи. В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с "Зарёй" до июня 2022 года, то есть, ещё два года", - заявил Оганов в интервью официальному сайту "Зари".

Напомним, что в первый сезон под руководством Виктора Скрипника "Заря" завоевала бронзовые награды УПЛ и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Александр Бабич СК Днепр-1
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(2 голосов)
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Комментарии (7)
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kamorka2000 (Запорожье)
05.08.2020 в 18:02
Циганык балаболка вечно, трусить какую то чушь, не кто его его уже слышать и смотреть не хочет, не знает как рейтинги поднять.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
05.08.2020 в 17:59
Фух аж отлегло,а то в ЛЕ нужны достойные выступления
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+1
0
alex69 (Париж)
05.08.2020 в 17:45
Да что, только лишь Цыганык, все журналюги трепло, чують дзвiн да не знають де вiн, пишут хрень всякую, а мы долбодятлы читаем, а они за это бабки получают! Хах
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+5
0
olegirkovskiy (Dnepr)
05.08.2020 в 17:43
...так почему вы об этом раньше не сказали,что к вам официально никто не обращался...я не пойму смысла, был бы хоть клуб солидный,,,
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+2
0
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Yurko-Zahid (Лаббок )
05.08.2020 в 17:57
Тому що, на той момент, чутки ще були небезпідставні!
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+1
0
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armik (Киев)
05.08.2020 в 17:39
Цыганык - трепло!
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+4
-1
konogon (Киев)
05.08.2020 в 17:23
Отличные новости! В ЛЕ есть шанс!
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+7
0


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