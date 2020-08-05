Заря сделала официальное заявление по Скрипнику и Бабичу

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал ситуацию с главным тренером луганской команды. Ранее появилась информация, что Виктор Скрипник возглавит "Днепр-1", а на его место придет Александр Бабич. Однако в последствии днепровский клуб отказался платить отступные за тренера.

"Команда тренируется на базе в районе Великий Луг под руководством главного тренера Виктора Скрипника. "Заря" собралась второго числа на учебно-тренировочной базе и приступила к тренировкам. С сегодняшнего дня все тренировки проводятся в двухразовом режиме.

Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.

Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Такие переговоры были проведены нами, к примеру, с Евгением Чеберко и Богданом Михайличенко. Всё проходило по официально согласованной процедуре.

Официального письма от "Днепра-1" по переходу Виктора Скрипника не поступало. Всё остальное – слухи. Официально скажу, что ФК "Заря" Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи. В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с "Зарёй" до июня 2022 года, то есть, ещё два года", - заявил Оганов в интервью официальному сайту "Зари".

Напомним, что в первый сезон под руководством Виктора Скрипника "Заря" завоевала бронзовые награды УПЛ и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.