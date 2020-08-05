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Гендиректор Зари подтвердил переход Дениса Янакова

Премьер-лига
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Клуб ищет ещё варианты для усиления команды

Гендиректор Зари подтвердил переход Дениса Янакова
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Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов развеял все слухи относительно тренерских вопросов и рассказал о последних кадровых новостях:

"Сегодня мы подписали ещё одного молодого футболиста. Это полузащитник Денис Янаков. Он перешёл к нам в рамках полноценного контракта, который рассчитан на четыре года.

- Тренировочный процесс движется. На сегодня идёт и отбор футболистов, которые потенциально могут быть задействованными в футбольном клубе "Заря" Луганск. Но хочу сказать, что список А, куда мы можем заявить 21 футболиста, не безграничен. У нас остаётся всего лишь две позиции.

Мы ищем нападающего и правого защитника и, надеемся, в ближайшее время, определимся с кандидатурами окончательно. До первого тура команда должна быть полностью укомплектована.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Денис Янаков Станислав Оганов
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