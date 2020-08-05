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Оганов: У Зари запланированы два спарринга

Премьер-лига
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Первый состоится уже на следующей неделе

Оганов: У Зари запланированы два спарринга
Новина українською

Генеральный директор "Зари" рассказал о ближайших матчах луганской команды.

"Заря" собралась второго числа на учебно-тренировочной базе и приступила к тренировкам. С сегодняшнего дня все тренировки проводятся в двухразовом режиме.

Запланированы два спарринга. 11 августа мы сыграем с "Днепром-1", а 15 августа с футбольным клубом "Мариуполь".

- Какие планы у Ю-21 и Ю-19?

- Команды выходят 10 августа и, уступив место основе на базе, поселятся в гостиницу Jazz и до 17 августа будут проводить сбор на стадионе "Торпедо". Со 2 по 5 число проходил отбор потенциальных новичков в Ю-19. Были отобраны несколько ребят, которые, возможно, пополнят наш коллектив. Мы дали ещё два дополнительных дня – 8 и 9 августа для дополнительного просмотра. У молодёжи тоже запланированы спарринги, о которых мы сообщим дополнительно.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
FCZoryaLuhansk
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