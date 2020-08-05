СМИ: Динамо готово отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро

Итальянская "Болонья" все еще ищет возможность подписать Владислава Супрягу.

Как сообщает Bologna Sport News, "Динамо" готово рассмотреть предложение от восьми до десяти миллионов евро. Однако итальянский клуб вряд ли сможет уплатить такую сумму в условиях коронавирусного кризиса.

Прошедший сезон Владислав провел играя за "Днепр-1". В 24-х матчах УПЛ он сможет забить 14 голов. Сейчас он готовится к новому сезону под руководством Луческу.