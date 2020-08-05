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СМИ: Динамо готово отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот только кто готов столько заплатить?

СМИ: Динамо готово отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Болонья" все еще ищет возможность подписать Владислава Супрягу.

Как сообщает Bologna Sport News, "Динамо" готово рассмотреть предложение от восьми до десяти миллионов евро. Однако итальянский клуб вряд ли сможет уплатить такую сумму в условиях коронавирусного кризиса.

Прошедший сезон Владислав провел играя за "Днепр-1". В 24-х матчах УПЛ он сможет забить 14 голов. Сейчас он готовится к новому сезону под руководством Луческу.

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Прошедший сезон "Болонья" завершила за 12-м месте. Супряга должен был подменять в клубе Родриго Паласио.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Bologna Sport News
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Комментарии (8)
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Joyce (Donetsk)
05.08.2020 в 19:19
ИМС, моли Бога продать Супрягу за 5 лимонов. А если хочешь удержать, так и скажи: ты нужен ДК :)
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0
-2
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ascent (Луксор)
05.08.2020 в 18:34
А когда покупали речь шла о 12-ти...
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+1
0
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Инспектор ( )
05.08.2020 в 18:30
Почему не 100 млн?
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+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.08.2020 в 18:20
Ні треба просити 25 він не гірший Матвієнка якого
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+2
-4
Onside (Чернігів)
05.08.2020 в 18:38
З Матвієнком порівняння некорректне. Микола молодий, але вже досвідчений гравець з кількома сезонами єврокубків за плечима. Тобто це вже розкритий профі із прогнозованим рівнем в той же час достатньо молодий щоб бути довгостроковою інвестицією.Супряга талант у котрого поки що вдавалось вдало грати тільки за Д-1 і у нас велика історія талантів що показали негативну тенденцію до розкриття, а це також впливає на оцінку ризиків товару з нашого ринку. Тож це непрогнозована і ризикова інвестиція, яка може дати хороші результати при добрій вдачі. Тобто товар цікавий, але за помірковану ціну
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+1
-1
Dr. House (Подолье)
05.08.2020 в 18:46
Все вірно. Але нападники коштують у 1,5 - 2,5 рази більше ніж захисники
+1
0
Onside (Чернігів)
05.08.2020 в 19:15
Саме тому за Попова або Бондаря зараз і 7 лямів не дадуть. Важливо розуміти що в нас жахлива статистика по загубленим талантам, а молоді таланти що їхали від нас в такому віці в Європу жоден не розкрився. Саме тому жоден клуб зараз не заплатить велиеі гроші за недосвідченого українця. А от досвідчені і розкриті гравці це вже інша справа, оскільки гроші платяться вже за рівень. Порівняй скільки Шахтар заплатив за Соломона і за Тете. Бразилець сиріше, але коштує більше, оскільки у бразильської школи хороше резюме і там виправдано платити багато навіть за юніора. А у нас з найбільших талантів ростуть Льопи та Коваленки. Плюс італійці ніколи не пропонують таких сум як британці
+1
0
Onside (Чернігів)
05.08.2020 в 19:19
І на додачу: трансферна репутація клубу. Коли останній раз Динамо продало когось хто став гравцем топ рівня? А у Шахти Віллван, Коста, Мхвтарян, Малиновський, Зінченко... Вони перевірений продавець до якого є довіра, а ДК ні, їм цю репутацію треба відновлювати
+1
-1


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