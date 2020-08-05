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Мариуполь арендовал пятого игрока Шахтера за два дня
Система не меняется
Андрей Кулаков продолжит играть за "Мариуполь". Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".
Клуб договорился с "Шахтером" о продлении аренды форварда на один год. За прошедший сезон он провел 27 матчей, в которых смог забить четыре гола.
Отметим, что за два последних дня "Мариуполь" арендовал у "Шахтера"
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Источник:ФК "Мариуполь"
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
05.08.2020 в 19:56
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