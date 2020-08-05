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Мариуполь арендовал пятого игрока Шахтера за два дня

Премьер-лига
(1 голосов)

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Мариуполь арендовал пятого игрока Шахтера за два дня
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Кулаков продолжит играть за "Мариуполь". Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".

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Клуб договорился с "Шахтером" о продлении аренды форварда на один год. За прошедший сезон он провел 27 матчей, в которых смог забить четыре гола.

Отметим, что за два последних дня "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" четырех игроков.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Андрей Кулаков
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Источник:
ФК "Мариуполь"
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
05.08.2020 в 19:56
зачем такие команды-где большая часть основы арендованные с ОДНОГО клуба-не пора ли лимит вводить на аренды с одного клуба не более,,,,,,,,,,
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