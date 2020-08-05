Мариуполь арендовал пятого игрока Шахтера за два дня

Андрей Кулаков продолжит играть за "Мариуполь". Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".

Клуб договорился с "Шахтером" о продлении аренды форварда на один год. За прошедший сезон он провел 27 матчей, в которых смог забить четыре гола.