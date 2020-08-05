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Олимпик разгромил клуб второй лиги в контрольном матче
Шахаб отметился дублем
Донецкий "Олимпик" продолжает подготовку к старту нового сезона. Сегодня клуб уничтожил "Чайку", которая играет во второй лиге.
Герой игры - Шахаб Захеди, который отметился дублем. Также забивали Максим Тейшейра и Тарас Завийский. Еще один точный удар нанес игрок на просмотре. Счет встречи - 5:0.
Олимпик (Донецк) – Чайка (Петропавловская Борщаговка) – 5:0
Голы: игрок на просмотре 28, Завийский 34, Шахаб 79, 87, Тейшейра 90.
Олимпик (первый тайм): Чекотун – Гришко, Снурницын (Гошкодеря 30), Лебеденко, Цымбалюк (Завийский 30), Ксенз (Лукьянчук 30), Чогадзе, Политыло, Тейшейра (Шахаб 30), Романовский (игрок на просмотре 30), Кириленко.
Олимпик (второй тайм): Чекотун – Гошкодеря, Лукьянчук, Пасич, Лебеденко (Снурницын 60), Завийский, Политыло (Романовский 60), игрок на просмотре, Чогадзе (Тейшейра 60), игрок на просмотре, Шахаб