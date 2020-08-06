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Динамо приписывают интерес к португальскому экс-одноклубнику Морозюка
Придумали на фоне ультиматума клубу?
Речь идет о 24-летнем центральном защитнике из Португалии Иванильду Фернандеше.
У него контракт со "Спортингом", но этот сезон провел в аренде в Турции - выступал в "Трабзонспоре", а затем в "Ризеспоре" (где играло трио украинцев Морозюк, Гармаш и Борячук).
После завершения срока аренды Иванильдо вернулся в "Спортинг" и, как сообщает Record, заявил, что хочет или играть в основе команды, или искать себе другой клуб.
Издание сообщает, что Фернандешем интересовалось итальянское "Торино", запрос о стоимости контракта игрока направляло и киевское "
Контракт Иванильду Фернандеша со "Спортингом" рассчитан до 30 июня 2022 года, а стоимость, по данным Transfermarkt - миллион евро.
В этом сезоне он сыграл 14 поединков, забил 1 гол.