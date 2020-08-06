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Ужасная эмблема - сознательное решение. В Карпатах ответили на возмущение по поводу нового герба

Премьер-лига
(1 голосов)

"Все идет по плану"

Ужасная эмблема - сознательное решение. В Карпатах ответили на возмущение по поводу нового герба
Новина українською

Директор по стратегическому развитию ФК "Карпаты" Сергей Болотников отметил, что после ребрендинга клуба появилось очень много возмущенных комментариев и запросов, чтобы объяснить, что происходит.

Болотников подчеркнул, что все идет по плану.

Ужас новой эмблемы - абсолютно сознательное решение, она нам тоже не нравится. Главное - чтобы понравилась Кате [Катя Парпи - совладелица "Карпат", гражданка Кипра, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским]. Этот логотип не будет иметь ничего общего с будущим обновленных "Карпат".

Извините, что так мало информации пока. Происходит куча всего и не обо всем можно говорить, это может повредить клубу. Наберитесь, пожалуйста, терпения - скоро все станет на свои места.

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Высказались в Инстаграме и ультрас "зелено-белых".

В связи с сегодняшней незаурядной новостью, мы - Ультрас Карпат - в целом хотим заявить лишь одно: Все, у кого "карпатовское" сердце - доверьтесь! Остальные - проходите мимо. Продолжение следует...

По слухам, игроков, работников имеющегося клуба ФК "Карпаты", другой совладелец Олег Смалийчук (за которым якобы стоит еще один олигарх Петр Дыминский) собирается перевести в клуб "Карпаты" (Галич), который как раз заявляется для участия во Второй лиге. Именно этому клубу из Галича должны передать и старый герб "Карпат".

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
06.08.2020 в 13:57
Чисто по украински, все в мутной воде
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редхуликэт (Шепетовка)
06.08.2020 в 13:31
эмблему зупынылося отдать карпатам
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0
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редхуликэт (Шепетовка)
06.08.2020 в 13:31
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