  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналистов не пустят на базу Динамо в Конча-Заспе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналистов не пустят на базу Динамо в Конча-Заспе

Премьер-лига
(2 голосов)

Официально - из-за карантина

Журналистов не пустят на базу Динамо в Конча-Заспе
Новина українською

ФК "Динамо" закрывает доступ для журналистов на базу клуба в Конча-Заспе.

Посещение матчей и тренировок команды разрешено только отдельным сотрудникам клуба.

Причиной в "Динамо" назвали карантин и невозможность их полноценного соблюдения в условиях матчей на базе в Конча-Заспе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Журналисты Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...