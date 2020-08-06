Премьер-лига
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Журналистов не пустят на базу Динамо в Конча-Заспе
Официально - из-за карантина
ФК "
Посещение матчей и тренировок команды разрешено только отдельным сотрудникам клуба.
Причиной в "Динамо" назвали карантин и невозможность их полноценного соблюдения в условиях матчей на базе в Конча-Заспе.
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Источник:Динамо
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