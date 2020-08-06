Журналистов не пустят на базу Динамо в Конча-Заспе

ФК " Динамо " закрывает доступ для журналистов на базу клуба в Конча-Заспе.

Посещение матчей и тренировок команды разрешено только отдельным сотрудникам клуба.

Причиной в "Динамо" назвали карантин и невозможность их полноценного соблюдения в условиях матчей на базе в Конча-Заспе.