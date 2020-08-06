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Ворскла стала причиной расследования и снижения рейтинга компании Жеваго

Премьер-лига
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"Рекламная" схема финансирования клуба

Ворскла стала причиной расследования и снижения рейтинга компании Жеваго
Новина українською

Совет директоров Ferrexpo начал расследование целевого использования выделенных на нужды "Ворсклы" спонсорских средств и кредита и соблюдение при этом законодательства и других требований. На время расследования выплаты прекращены.

За первое полугодие 2020 года спонсорские выплаты горнодобывающей компании Ferrexpo футбольному клубу "Ворскла", где почетным президентом является Константин Жеваго, составляли 1,510 млн долларов.

В общем закупки у клуба услуг рекламы, маркетинга и PR за указанный период обошлась в 2,150 млн долларов. За такой же период 2019 сумма выплат составила 5,38 млн долларов.

Расследование проводится через комитет независимых директоров (Committee of Independent Directors, CID).

"Вместе с посторонними привлеченным юридическими консультантами и консультантами-криминалистами по бухгалтерии, CID вытребовал у ФК "Ворскла" и других третьих лиц информацию об использовании спонсорских средств", - говорится в отчете Ferrexpo.

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Накануне международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's указали расследования спонсорских платежей ФК "Ворскла" среди причин снижения рейтинга Ferrexpo.

В компании напомнили, что начали расследование после обнаружения займа (16,98 млн долларов на конец 2019), предоставленной кипрской FC Vorskla Cyprus Limited компании Collaton Limited, связанной с компанией группы. В отчете уточняется, что в прошлом компания Ferrexpo Middle East FZE осуществляла спонсорские выплаты FC Vorskla Cyprus Limited и украинском ООО ФК "Ворскла".

"Согласно документу, CID получил письменные подтверждения от ФК "Ворскла", FC Vorskla Cyprus Limited и Жеваго с подробным описанием использования - для реконструкции и строительства определенных ФК" Ворскла "стадионов и тренировочных площадок в Украине.

В Ferrexpo допускают, что в случае нарушения законодательства или иными группа может понести ответственность, включая штрафы и пени, но отмечает, что сейчас отсутствует необходимость отражать их в финансовом отчете.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго Жеваго
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