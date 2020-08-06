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Заря продлила контракт с Громовым

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист проведет в луганском клубе ещё 2 года

Заря продлила контракт с Громовым
Новина українською

Луганская "Заря" продлила контракт с полузащитником Артемом Громовым. Срок нового соглашения 30-летнего украинца рассчитан на два года.

Громов выступает за "Зарю" с 2017 года. В прошлом сезоне Артем провел 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Заря арендовала левого защитника из чемпионата Израиля.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2020 в 16:32
Вот это уже хорошо,ещё ЦЗ на место Чеберко и можно топить
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