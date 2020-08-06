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Заря продлила контракт с Громовым
Футболист проведет в луганском клубе ещё 2 года
Луганская "Заря" продлила контракт с полузащитником Артемом Громовым. Срок нового соглашения 30-летнего украинца рассчитан на два года.
Громов выступает за "Зарю" с 2017 года. В прошлом сезоне Артем провел 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 1 ассист.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2020 в 16:32
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