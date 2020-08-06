Заря продлила контракт с Громовым

Луганская "Заря" продлила контракт с полузащитником Артемом Громовым. Срок нового соглашения 30-летнего украинца рассчитан на два года.

Громов выступает за "Зарю" с 2017 года. В прошлом сезоне Артем провел 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 1 ассист.