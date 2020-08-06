Константин Вивчаренко: Тренировочный процесс всем нравится, все очень довольны Луческу

18-летний защитник "Динамо" Константин Вивчаренко рассказал о тренировках под руководством Мирчи Луческу:

- Впечатления от тренировочного процесса очень хорошие. Команду возглавил известный для всех тренер. Сейчас много работаем над тактикой. Утренние тренировки больше посвящены тактическим действиям, а вечером переносим это на поле, отрабатываем в игре удержание мяча и другие задания. В общем, тренировочный процесс всем нравится, все очень довольны новым тренером. Думаю, что с новым тренером придут и новые победы.

- Другие динамовцы говорили, что в первые дни сбора были очень серьезные физические нагрузки. Насколько сложно тебе было входить в тренировочный режим?

- Не могу сказать, что было сложно, так как мы начинали подготовку с командой U21. Мы уже вошли в определенный ритм и набрали форму, поэтому не было настолько тяжело.

- Какие первые впечатления о Мирче Луческу? Может быть, успел почувствовать особый подход к себе, как к молодому игроку?

- Пока идет первая неделя наших тренировок, продолжается процесс ознакомления. Тренер лучше узнает нас, а мы - его. Но все знают, насколько это топовый наставник и как сильно он работает с молодежью. Думаю, у нас все получится и все будет хорошо. Тренируемся и делаем все от себя зависящее, а продолжим ли мы работу с основной командой - решать тренерам.

- Завтра "Динамо" проведет первый полноценный спарринг - против "Вереса". На что делался акцент в подготовке на сегодняшней утренней тренировке?

- Сегодня утром у нас была тактика, работа с защитниками. Нам рассказывали, как нужно перемещаться на поле, какие зоны закрывать, где страховать партнеров в обороне - то есть отрабатывали смену позиций.

- Тренеры раньше использовали тебя и на позиции левого защитника, и в центре обороны. А сейчас где тебя наигрывают?

- Сейчас пробуют и в центре, и слева. На любой позиции, куда тренеры будут ставить, я готов себя показывать и отдаваться команде полностью, чтобы достигать нужного результата.

- У "Динамо" сейчас большая обойма игроков - вернулись футболисты из аренды, присоединилась молодежь. Как обстоят дела с взаимодействием, уже лучше чувствуете друг друга на поле?

- Все друг друга знают, не первый год работаем вместе. Даже те, кто был в аренде - все знакомые лица. Нет никаких проблем в нахождении общего языка и "коннекта" между нами. Сейчас каждый хочет себя показать. И у тех игроков, которые пришли из аренды, двойная мотивация доказать, что они достойны играть в "Динамо", и нам, как молодежи, хочется быть на их уровне и показать свою конкурентоспособность.

- То есть ты уже освоился в первой команде?

- Волнение было на зимних сборах, тогда привыкали к команде, к новым партнерам. А сейчас, думаю, мы уже прошли процесс адаптации и никакого мандража нет. Тренируемся и делаем свое дело.

- То, что сборы проходят на родной базе в Киеве, а не заграницей, - это плюс в нынешних условиях?

- Нет разницы, где проводить сборы. Все зависит от тренировок. У нас классная база, где есть все необходимое для тренировочного процесса и восстановления. Думаю, условия на нашей базе ничем не хуже, чем в другой стране.