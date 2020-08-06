Аталанта предлагала за Манора Соломона 12 миллионов евро

Стало известно, сколько Аталанта предложила за Соломона. Итальянский клуб готов подписать Манора за 12 миллионов евро. Однако "Шахтер" это предложение отклонил и требует больше.

Также по информации израильских СМИ, "Аталанта" - не единственный клуб, который проявляет интерес к Соломону. Однако пока только итальянцы сделали официальное предложение.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 7 голов и 6 ассистов в 43 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.