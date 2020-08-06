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Аталанта предлагала за Манора Соломона 12 миллионов евро

Премьер-лига
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Но донецкий клуб отклонил это предложение

Аталанта предлагала за Манора Соломона 12 миллионов евро
Новина українською

Стало известно, сколько Аталанта предложила за Соломона. Итальянский клуб готов подписать Манора за 12 миллионов евро. Однако "Шахтер" это предложение отклонил и требует больше.

Также по информации израильских СМИ, "Аталанта" - не единственный клуб, который проявляет интерес к Соломону. Однако пока только итальянцы сделали официальное предложение.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 7 голов и 6 ассистов в 43 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Sport1
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