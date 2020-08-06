Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта предлагала за Манора Соломона 12 миллионов евро
Но донецкий клуб отклонил это предложение
Стало известно, сколько Аталанта предложила за Соломона. Итальянский клуб готов подписать Манора за 12 миллионов евро. Однако "Шахтер" это предложение отклонил и требует больше.
Также по информации израильских СМИ, "Аталанта" - не единственный клуб, который проявляет интерес к Соломону. Однако пока только итальянцы сделали официальное предложение.
В нынешнем сезоне на счету Соломона 7 голов и 6 ассистов в 43 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...