Форвард Заре перешел в сербский клуб

Нападающий луганской "Зари" Неманья Иванович перешел в "Златибор".

Сербская команда внесла в заявку на сезон 23-летнего нападающего и футболист уже успел сыграть один матч за сербский клуб.

Напомним, что Неманья перешел в "Зарю" зимой 2019-го года. За луганский клуб футболист сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.