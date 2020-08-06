Премьер-лига
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Форвард Заре перешел в сербский клуб
Подробности контракта пока не известны
Нападающий луганской "Зари" Неманья Иванович перешел в "Златибор".
Сербская команда внесла в заявку на сезон 23-летнего нападающего и футболист уже успел сыграть один матч за сербский клуб.
Напомним, что Неманья перешел в "Зарю" зимой 2019-го года. За луганский клуб футболист сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
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Источник:Заря
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