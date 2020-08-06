Загнать за Бранденбургские ворота. ТОП-5 матчей в украинской карьере тренера Евгения Кучеревского

У одного из самых опытных наших тренеров Евгения Кучеревского, которому сегодня исполнилось бы 79 лет, матчей из категории "топ" в украинский период было более чем достаточно. Можно не сомневаться, их количество могло бы быть более впечатляющим, если бы не путешествия по ближнему зарубежью Мефодиевича, как называли его подопечные. В период с 1992 года, когда наш футбол вслед за страной приобрел независимость, и к трагедии, что произошла в разгар 2006-го, Кучеревский передавал свой богатый опыт северному соседу. Именно поэтому в его украинской карьере отрезок тренерской работы в профессиональных клубах был не слишком продолжительным - всего пять с половиной лет.

Болельщики со стажем, наверное, хорошо помнят, какой громкой стала новость о возвращении Евгения Кучеревского на родную землю. Тогда, четверть века назад, известный по успешной работе в никопольском "Колосе" и днепропетровском "Днепре" еще во времена существования СССР специалист стал у руля СК "Николаев". Благодаря его авторитету в город корабелов стали съезжаться немало квалифицированных мастеров, часть из которых Кучеревский хорошо знал по прежней совместной работе - Сергей Пучков, Александр Сорокалет, Петр Буц, Юрий Кулиш, Антон Шох. Опытные футболисты образовали костяк команды, которая в тогдашней высшей лиге была крепким середняком. Впрочем, это не мешало "Николаеву" отбирать очки у гораздо более опытных соперников, таких, как одесский "Черноморец" (1:0), симферопольская "Таврия" (4:2). В обеих встречах, которые были сыграны под руководством Евгения Кучеревского, отмечался лучший бомбардир команды сезона-1994/95 Руслан Забранский. Тот чемпионат СК "Николаев" завершил на 13-м месте, а вот в следующем не смог удержаться в элите и выбыл в первую лигу. Кучеревский, правда, провел с корабелами осеннюю часть сезона-1996/97 в первой лиге, однако в период зимнего антракта неожиданно для всех покинул Николаев.

В Украину из заграничных странствий Мефодиевич окончательно вернулся в период зимнего перерыва в сезоне-2001/02, возглавив хорошо знакомый ему "Днепр". В том чемпионате шла ожесточенная борьба за третье и четвертое места (первые два с большим отрывом заняли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"), однако при равном количестве очков сразу у трех команд - запорожского "Металлурга", харьковского "Металлиста" и "Днепра" - Днепропетровск удовлетворился лишь шестой ступени. Однако авторитетный Кучеревский хорошо знал, как прокладывать путь наверх - и это ему удалось.

В дальнейшем из года в год его команда каждый раз финишировала в лидирующей группе, приобретая евробуковую путевку: по итогам сезона-2002/03 - четвертое место, 2003/04 - третье, 2004/05 - снова четвертое. "Днепр" того образца у всех болельщиков и до сих пор вызывает приятные воспоминания, ведь коллектив, выпестованный Евгением Кучеревским, демонстрировал содержательный и зрелищный футбол. Не только на внутренней арене, но и в Кубке УЕФА. Во многом благодаря днепропетровской команде Украина на протяжении трех еврокубковых сезонов регулярно пополняла очковую копилку коэффициентов УЕФА. В первом из этих розыгрышей сезона-2003/04, "Днепр" споткнулся лишь на четвертом этапе, которым была 1/16 финала, во втором, преодолев групповой турнир на первой строчке, остановился в той же 1/16 финала, а в третьем снова прошел в групповой раунд, где финишировал четвертым.

Сезон-2003/04 для днепропетровской команды был продуктивным еще и с учетом выступления в Кубке Украины. В этом розыгрыше "Днепр" дошел до финала, одолев на своем пути черниговскую "Десну", ирпенскую "Нафком-Академию", киевский "Арсенал", симферопольскую "Таврию" и киевское "Динамо"! Правда, сдержать натиск "Шахтера" в решающем поединке за почетный трофей подопечным Кучеревского тогда не удалось - 0:2.

Несмотря на большое количество ярких и запоминающихся матчей в профессиональной карьере одного из аксакалов нашего тренерского корпуса, мы выделим всё же пять.

5-е место. Сезон-2003/04. Чемпионат Украины. 17-й тур

"Днепр" (Днепропетровск) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

В разгар чемпионата, в котором "Днепр" вел спор за одно из призовых мест, матчи с грандами имели большое значение. В первую очередь, в плане психологии и оценки собственных возможностей. Таким и стал домашний поединок с "Шахтером", в котором было немало эмоций. В нем команда Кучеревского проявила настоящий характер: играя вдесятером после удаления в разгар второго тайма Олега Шелаева, она все же сумела добиться желаемого. За четыре минуты до финального свистка Александр Рыкун забил такой важный мяч, который и стал победным. Тот выигрыш добавил еще большей уверенности "Днепру", который после игры с "горняками" на пути к бронзе проиграл лишь раз.

4-е место. Сезон-2003/04. Кубок Украины. 1/2 финала

"Днепр" (Днепропетровск) - "Динамо" (Киев) - 2:0

Этот матч запомнился особой настроенностью днепропетровской команды. Попав благодаря жребию на киевское "Динамо", ее футболисты получили шанс выйти в кубковый финал в двораундовой дуэли. В первой встрече, которая проходила в начале весны на стадионе "Метеор" в Днепропетровске, хозяева поля проявили усердие и стремление к положительному результату. В тот день "Днепр" сумел одолеть сопротивление одного из грандов. Забив быстрый мяч (на 15-й минуте отличился Руслан Костышин), днепропетровцы действовали уверенно и во второй половине матча усилиями Александра Рыкуна довели счет до 2:0. В ответной игре было дополнительное время и серия пенальти, в которой более искусным был "Днепр" - он и вышел в финал.

3-е место. Сезон-2003/04. Кубок УЕФА. 1/32 финала

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Днепр" (Днепропетровск) - 0:2

До первой игры, которая проходила в рамках двухраундовой дуэли с загребским "Динамо" на стадионе "Максимир" в столице Хорватии, "Днепр" преодолел два этапа розыгрыша. Сначала команда Кучеревского обыграла по сумме двух матчей лихтенштейнской "Вадуц", а потом довольно сильный немецкий "Гамбург". На стадии 1/32 финала днепрян и ожидало "Динамо", на выездную игру с которым удалось настроиться должным образом. Несмотря на горячую поддержку трибун, украинская команда полностью переиграла соперника. Уже в начале поединка Олег Венглинский открыл счет, а незадолго до финального свистка Роману Максимюку удалось закрепить преимущество. Эта победа позволила заложить прочный фундамент для выхода в 1/16 финала.

2-е место. Сезон-2004/05. Кубок УЕФА. Групповой раунд

"Днепр" (Днепропетровск) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:2

Преодолев словацкую "Артмедию" и израильский "Маккаби" из Хайфы во втором квалификационном раунде и плей-офф соответственно, "Днепр" попал в групповой этап соревнований. Бельгийский "Брюгге" и стал первым соперником, с которым днепропетровской команде пришлось встречаться на этой стадии. Игра, которая проходила в Днепропетровске, не оставила равнодушными 21 тысячу болельщиков, ведь отличалась изрядным драматизмом. Чаши весов колебались то в одну, то в другую сторону. Сначала повели в счете хозяева, затем гостям удалось забить два мяча и выйти вперед. Однако Александр Рыкун перед свистком на перерыв вновь восстановил равновесие. Во втором тайме, который складывался для днепрян непросто, автору первого гола Олегу Венглинскому удалось вырвать победу.

1-е место. Сезон-2003/04. Кубок УЕФА. Первый раунд

"Днепр" (Днепропетровск) - "Гамбург" (Германия) - 3:0

Когда речь заходит о лучший матч "Днепра" времен Евгения Кучеревского, все болельщики и эксперты в один голос называют именно этот. Много кто вспоминает крылатую фразу Мефодиевича перед домашней игрой с "Гамбургом", который на установке то ли в шутку, то ли всерьез сказал своим подопечным: "Загоним немцев за Бранденбургские ворота!". Кто знает, именно эти слова подействовали на футболистов, но "Днепр" тогда выдал яркую игру, уверенно положив соперника на обе лопатки - 3:0. В том матче Дмитрий Михайленко, Александр Рыкун и Олег Венглинский забили по голу, выведя команду по сумме двух матчей (первый в Гамбурге днепряне проиграли 1:2) в следующий круг соревнований.