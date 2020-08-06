Мудрик: Я работаю для того чтобы показывать качественный и результативный футбол

Хавбек Михаил Мудрик, которого "Шахтер" арендовал "Десне", работает над красивыми финтами. Футболист рассказал, почему именно финты, а не точность передач и другие подобные упражнения.

- 12 июля 2020 в матче "Десна" - "Шахтер" вы дебютировали в составе дончан в Украинской Премьер-Лиге. Теперь вы - игрок "Десны". Можно сказать, что Чернигов для вас - особое место?

- Пока, наверное, так сказать не могу. Но совпадение такие были - в матче против "Десны" дебютировал за "Шахтер" и сюда же перешел... Наверное, в будущем Чернигов и станет особенным.

- Уже определились под каким номером будете играть? И которые, лично у вас, планы на этот сезон?

- Буду играть под № 14. Почему? Всегда в сборных, U-19, U-21 именно этот номер был мне ближе остальных. Планы... Наверное как всегда: тяжело работать на тренировках и улучшать, в первую очередь, взаимодействие с партнерами, командную игру, улучшать себя в индивидуальных аспектах и играть, играть, играть.

- Кого-то уже знали из игроков "Десны"? Как считаете, насколько сложно будет влиться в командную игру?

- Думаю, будет не трудно. Любую тактику можно понять. Несколько тренировок и я пойму как играет команда. Знал нескольких ребят, с которыми играл раньше, Калитвинцева... Но лично знаком не со многими. Но видел как играли они, как играла команда.

- Вас называют "звездой соцсетей" и украинским Неймаром. Увидят ли ваши финты черниговские болельщики?

- Если кто-то так говорит, скажите им, что они ошибаются. Во-первых, я не "звезда", а, во-вторых, знаю, что болельщики любят красивый футбол. Для этого, чтобы показывать качественный и результативный футбол, я и работаю.