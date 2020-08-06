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Мариуполь объявил об аренде еще двух игроков
Все идет по плану
Еще два игрока "Шахтера" проведут следующий сезон в "Мариуполе". Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".
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Первый - Даниил Игнатенко. Последний полгода, после окончания аренды в "Ференцвароше", он играл за "Мариуполь". Успел провести 13 матчей, в которых не совершал результативных действий.
А вот Артем Бондаренко за "Мариуполь" до этого не играл. За взрослую команду "Шахтера" он сыграл пять матчей в прошлом сезоне.
С нового сезона с "Мариуполем" будет работать новый тренер - Остап Маркевич.
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Источник:ФК "Мариуполь"
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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
06.08.2020 в 19:08
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