Мариуполь объявил об аренде еще двух игроков

Еще два игрока "Шахтера" проведут следующий сезон в "Мариуполе". Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".

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Первый - Даниил Игнатенко. Последний полгода, после окончания аренды в "Ференцвароше", он играл за "Мариуполь". Успел провести 13 матчей, в которых не совершал результативных действий.

А вот Артем Бондаренко за "Мариуполь" до этого не играл. За взрослую команду "Шахтера" он сыграл пять матчей в прошлом сезоне.

С нового сезона с "Мариуполем" будет работать новый тренер - Остап Маркевич.