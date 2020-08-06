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Мариуполь объявил об аренде еще двух игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Все идет по плану

Мариуполь объявил об аренде еще двух игроков
UA-Футбол
Новина українською

Еще два игрока "Шахтера" проведут следующий сезон в "Мариуполе". Об этом сообщает официальный сайт "приазовцев".

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Первый - Даниил Игнатенко. Последний полгода, после окончания аренды в "Ференцвароше", он играл за "Мариуполь". Успел провести 13 матчей, в которых не совершал результативных действий.

А вот Артем Бондаренко за "Мариуполь" до этого не играл. За взрослую команду "Шахтера" он сыграл пять матчей в прошлом сезоне.

С нового сезона с "Мариуполем" будет работать новый тренер - Остап Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Данил Игнатенко Артем Бондаренко
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Источник:
ФК "Мариуполь"
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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
06.08.2020 в 19:08
Понеслись... Хоча б на 11 зупинились.
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