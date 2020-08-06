  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна не обыграла Динамо U-21, Мудрик дебютировал за команду Рябоконя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна не обыграла Динамо U-21, Мудрик дебютировал за команду Рябоконя

Премьер-лига
(1 голосов)

Результативный матч

Десна не обыграла Динамо U-21, Мудрик дебютировал за команду Рябоконя
UA-Футбол
Новина українською

Черниговская "Десна" расписала мировую в матче с "Динамо" U-21.

Команда Александра Рябоконя вела в счете 2:0 - голами успели отметиться Филиппов и Калитвинцев. Отметим, что также в их составе дебютировал Михаил Мудрик.

Читайте такжеДесна арендовала у Шахтера Михаила Мудрика

"Динамо" во втором тайме собралось и сумело вырвать ничью. Все благодаря Евгению Исаенко, который забил дважды. В первом тайме на поле появился Сергей Булеца.

"Динамо" U-21 - "Десна" 2:2
Голы: Калитвинцев 4, Филиппов 52 - Исаенко 60, 78
"Динамо" U21 (1 тайм): Нещерет - Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко - Михайленко, Бодня, Булеца, Бенито, Шулянский - Каргбо.
"Динамо" U21 (2 тайм): Кучерук, Кузык, Боль, Бражко, Ярош, Ефименко, Надольский, Волошин, Мащенко, Сухорчко, Исаенко.
"Десна" (1 тайм): Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Фаворов, Огыря, Калитвинцев, Волков, Хлебас, Будковский
"Десна" (2 тайм): Паст, Филиппов, Арвеладзе, Гуцуляк, Домбровский, Дегтярев, Мудрик, Белич, Демьяненко, Картушов, Тамм

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) Александр Филиппов Динамо U-21 (Киев) Сергей Булеца Михаил Мудрик Евгений Исаенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...