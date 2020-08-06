Десна не обыграла Динамо U-21, Мудрик дебютировал за команду Рябоконя

Черниговская "Десна" расписала мировую в матче с "Динамо" U-21.

Команда Александра Рябоконя вела в счете 2:0 - голами успели отметиться Филиппов и Калитвинцев. Отметим, что также в их составе дебютировал Михаил Мудрик.

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"Динамо" во втором тайме собралось и сумело вырвать ничью. Все благодаря Евгению Исаенко, который забил дважды. В первом тайме на поле появился Сергей Булеца.

"Динамо" U-21 - "Десна" 2:2

Голы: Калитвинцев 4, Филиппов 52 - Исаенко 60, 78

"Динамо" U21 (1 тайм): Нещерет - Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко - Михайленко, Бодня, Булеца, Бенито, Шулянский - Каргбо.

"Динамо" U21 (2 тайм): Кучерук, Кузык, Боль, Бражко, Ярош, Ефименко, Надольский, Волошин, Мащенко, Сухорчко, Исаенко.

"Десна" (1 тайм): Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Фаворов, Огыря, Калитвинцев, Волков, Хлебас, Будковский

"Десна" (2 тайм): Паст, Филиппов, Арвеладзе, Гуцуляк, Домбровский, Дегтярев, Мудрик, Белич, Демьяненко, Картушов, Тамм