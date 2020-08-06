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СМИ: Шахтер не будет проводить домашние матчи на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

Остаются в Харькове?

СМИ: Шахтер не будет проводить домашние матчи на Олимпийском
UA-Футбол
Новина українською

После возобновления сезона, донецкий "Шахтер" проводил свои домашние матчи на НСК "Олимпийском". Судя по всему, в следующем сезоне они там играть не будут.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на источники близкие к руководству Министерства молодежи и спорта, на НСК "Олимпийском" проводить домашние матч будет только "Динамо".

Вчера "Шахтер" принимал в Киеве "Вольфсбург" и судя по всему - это был их последний домашняя игра на главной арене страны.

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Напомним, что первую часть сезона "горняки" играли в Харькове на стадионе "Металлист".

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua
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Комментарии (7)
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Rova (Киев)
06.08.2020 в 20:55
НСК Олимпийский - не собственность Сурков и играть должны все, кто платит, т. б там нужно много вкладывать в реконструкцию...
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0
-5
Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 20:58
О чем Вы шепчете? Арена была полностью отремонтирована и модернизирована в 2011-1012 годах. Расскажите нам, что случилось за эти 9 лет и почему этой арене требуется некая "реконструкция"??
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+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.08.2020 в 21:10
в 2011-1012 годах...... это как, до Рождества Христова?
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 21:11
MES QUE UN CLUB извиняюсь за опечатку :)
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.08.2020 в 21:11
Наоборот повеселил. Спасибо )))
+1
0
Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 21:12
MES QUE UN CLUB, Но тогда там не 9 лет прошло, а 10 веков;)
0
0
Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 21:00
И, кстати, в статье нет ни малейшего упоминания, что Шахтер вынужден покинуть Олимпийский. Это решение клуба, и только клуба. И лично я не против, пусть играют в Харькове.
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+1
0


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