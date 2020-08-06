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СМИ: Шахтер не будет проводить домашние матчи на Олимпийском
Остаются в Харькове?
После возобновления сезона, донецкий "Шахтер" проводил свои домашние матчи на НСК "Олимпийском". Судя по всему, в следующем сезоне они там играть не будут.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на источники близкие к руководству Министерства молодежи и спорта, на НСК "Олимпийском" проводить домашние матч будет только "Динамо".
Вчера "Шахтер" принимал в Киеве "Вольфсбург" и судя по всему - это был их последний домашняя игра на главной арене страны.
Напомним, что первую часть сезона "горняки" играли в Харькове на стадионе "Металлист".