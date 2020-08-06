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Шаран: Дубра пока что не вернулся в расположение Александрии - у него закончился контракт

Премьер-лига
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Команда вернулась после карантина

Шаран: Дубра пока что не вернулся в расположение Александрии - у него закончился контракт
UA-Футбол
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Наставник "Александрии" Владимир Шаран рассказал о планах его команды на тренировочных сборах.

"Вчера футболисты вернулись в лагерь из отпуска. Мы провели общее собрание. Проверили физическое состояние, прошли тест на COVID-19, потом была пробежка. Вообще, тренерским штабом запланирован плотный график тренировок с акцентом на физическую подготовку ребят.

Вернулись почти все. Каспарс Дубра пока остался дома - в Латвии. Но у него, как и у многих футболистов, закончился контракт с клубом. Главное, что ребята хотят продолжить карьеру в нашей команде. Например, полузащитник словацкого "ДАК 1904" Максим Третьяков, находился у нас в аренде, сейчас решает вопрос со своим клубом относительно дальнейшей судьбы именно в Александрии. Максим хочет остаться у нас, поэтому первоочередная задача и руководства, и тренерского штаба - подписать с футболистами новые контракты. Это действительно хорошие исполнители, которые уже стали частью ФК "Александрия". Надеюсь, мы договоримся с ними", - рассказал наставник пресс-службе клуба.

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Прошедший сезон "горожане" завершили на пятом месте, но не смогли попасть в еврокубки.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Каспарс Дубра Максим Третьяков
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