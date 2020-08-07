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Булеца: У меня еще не было разговора с Луческу, но мне нравятся его тренировки
Пока неизвестно, останется ли полузащитник в команде
Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца, который прошлый сезон провел в "Днепре-1", рассказал о работе с новым тренером и о предсезонной подготовке.
"27 июля мне позвонили, а 30 числа я приехал в расположение "Динамо". К тому моменту у команды уже прошла первая тренировка. Поэтому, наверное, Луческу уже разговаривал с другими игроками - со мной разговора пока что не было.
Нагрузки на тренировках хорошие, но в "Днепре-1" было примерно так же. У Луческу новые ощущения, и мне очень приятно заниматься тем, что дает этот тренер.
Себя я вижу на позиции под нападающим, "десяткой". Конкуренция большая - это и Буяльский, и Шапаренко, и Леднев. Я стараюсь и работаю, чтобы проявить себя", - заявил Булеца.
Отметим, что сегодня полузащитник