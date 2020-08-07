С 4 игроками на просмотре. Олимпик сыграл вничью с клубом Второй лиги

Донецкий " Олимпик " провел товарищеский матч с клубом "Диназ" (Вышгород), который выступает во Второй лиге. Матч завершился вничью 2:2.

Товарищеский матч

Учебно-тренировочная база "Счастливое"

06.08.2020. 17:00

Олимпик (Донецк) - Диназ (Вышгород) - 2:2

Голы: 30, 67 - Шахаб (58), игрок на просмотре (80)

Олимпик (первый тайм): Альими, Снурницин (Лукьянчук 30), Гошкодеря, Пасич (игрок на просмотре 30), Лебеденко, Цимбалюк, Кириленко (Чогадзе 30), игрок на просмотре (Политыло 30), Романовский, игрок на просмотре, Шахаб.

Олимпик (второй тайм): Альими, Лукьянчук, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Лебеденко (Снурницин 60), игрок на просмотре (Цымбалюк 65), Чогадзе, Романовский (игрок на просмотре 60), Политыло, игрок на просмотре ( Пасич 75), Шахаб (Кириленко 60).