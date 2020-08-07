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Динамо U-21 - Десна 2:2. Обзор спарринга, видео голов
Черниговцы не удержали победу
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На этот раз спарринг-партнером северян стала молодежная команда киевского "Динамо".
Контрольный матч
06.08.2020. УТБ "Динамо"
"Динамо" U21 - "Десна" (Чернигов) - 2:2
Голы: Исаенко (55, 80) - Калитвинцев (4), Филиппов (48)
"Динамо" U21 (1 тайм): Нещерет - Скорко, Биловар, Забарний, Вивчаренко - Михайленко, Бодня, Булеца, Бенито, Шулянский - Каргбо.
Во втором тайме на замену вышли: Кучерук, Кузык, Боль, Бражко, Ярош, Ефименко, Надольский, Волошин Мащенко, Сухорчко, Исаенко.
"Десна": Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Фаворов, Огыря, Калитвинцев, Волков, Хльобас, Будковский
В 2 тайме на замену вышли: Паст, Филиппов, Арвеладзе, Гуцуляк, Домбровский, Дегтярев, Мудрик, Белич, Демьяненко, Картушов.