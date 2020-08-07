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Динамо U-21 - Десна 2:2. Обзор спарринга, видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцы не удержали победу

Динамо U-21 - Десна 2:2. Обзор спарринга, видео голов
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"Десна" готовится к началу сезона в УПЛ, который должен стартовать 22 августа, а также к первым в своей истории выступлениям в еврокубках.

На этот раз спарринг-партнером северян стала молодежная команда киевского "Динамо".

Контрольный матч

06.08.2020. УТБ "Динамо"

"Динамо" U21 - "Десна" (Чернигов) - 2:2

Голы: Исаенко (55, 80) - Калитвинцев (4), Филиппов (48)

"Динамо" U21 (1 тайм): Нещерет - Скорко, Биловар, Забарний, Вивчаренко - Михайленко, Бодня, Булеца, Бенито, Шулянский - Каргбо.

Во втором тайме на замену вышли: Кучерук, Кузык, Боль, Бражко, Ярош, Ефименко, Надольский, Волошин Мащенко, Сухорчко, Исаенко.

"Десна": Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Фаворов, Огыря, Калитвинцев, Волков, Хльобас, Будковский

В 2 тайме на замену вышли: Паст, Филиппов, Арвеладзе, Гуцуляк, Домбровский, Дегтярев, Мудрик, Белич, Демьяненко, Картушов.

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В статье: Товарищеский матч Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Контрольный матч спарринг Динамо U-21 (Киев)
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Источник:
Динамо

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