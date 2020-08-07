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Исмаили не ответил на звонок, когда его звали в сборную Бразилии
А когда написал Тайсон, подумал, что это шутка
Бразильский легионер донецкого "
Это момент, который запомнится на всю жизнь. Помню, закончились тренировки, некоторых игроков вызвали в сборные. Мы тренировались в Киеве. Мне позвонил директор сборной. Я не знал, что это за номер, поэтому не взял трубку! Подумал, что незнакомый номер - зачем я буду брать трубку?
А потом Тайсон написал мне: "Слушай, возьми трубку, со сборной хотят с тобой поговорить". Подумал, что это какая-то шутка Тайсона. Даже не верил, что мне кто-то со сборной может позвонить. Я знал, насколько силен левый защитник сборной, поэтому я все это списал на шутку.
Но Эдуардо Гаспаро, который был директором сборной тогда, позвонил и сказал мне, что меня вызывают. Это был особенный момент для меня. Но тогда я еще не верил до конца. Затем Тайсон позвонил мне еще раз и говорит: "Давай, мы тебя ждем! Чего ты думаешь? Давай приезжай!".
Но первое, что пришло в голову - первые шаги, которые сделал, играя в футбол в своем маленьком городе, а сейчас добился вызова в сборную. Это запоминается.
Представить сборную своей страны - это просто воплощение мечты. Ты добираешься до самого высокого уровня своей карьеры. Ты видишь, что все, что ты сделал, того стоило. Вот признание твоей работы!
Исмаили был вызван в лагерь сборной Бразилии в 2018 году, тренировался с главной командой, однако на поле так и не появился.