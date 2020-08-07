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Исмаили не ответил на звонок, когда его звали в сборную Бразилии

Премьер-лига
(2 голосов)

А когда написал Тайсон, подумал, что это шутка

Исмаили не ответил на звонок, когда его звали в сборную Бразилии
Новина українською

Бразильский легионер донецкого "Шахтера", левый латераль Исмаили, рассказал, как в марте 2018 года его попытались вызвать в сборную Бразилии.

Это момент, который запомнится на всю жизнь. Помню, закончились тренировки, некоторых игроков вызвали в сборные. Мы тренировались в Киеве. Мне позвонил директор сборной. Я не знал, что это за номер, поэтому не взял трубку! Подумал, что незнакомый номер - зачем я буду брать трубку?

А потом Тайсон написал мне: "Слушай, возьми трубку, со сборной хотят с тобой поговорить". Подумал, что это какая-то шутка Тайсона. Даже не верил, что мне кто-то со сборной может позвонить. Я знал, насколько силен левый защитник сборной, поэтому я все это списал на шутку.

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Но Эдуардо Гаспаро, который был директором сборной тогда, позвонил и сказал мне, что меня вызывают. Это был особенный момент для меня. Но тогда я еще не верил до конца. Затем Тайсон позвонил мне еще раз и говорит: "Давай, мы тебя ждем! Чего ты думаешь? Давай приезжай!".

Но первое, что пришло в голову - первые шаги, которые сделал, играя в футбол в своем маленьком городе, а сейчас добился вызова в сборную. Это запоминается.

Представить сборную своей страны - это просто воплощение мечты. Ты добираешься до самого высокого уровня своей карьеры. Ты видишь, что все, что ты сделал, того стоило. Вот признание твоей работы!

Исмаили был вызван в лагерь сборной Бразилии в 2018 году, тренировался с главной командой, однако на поле так и не появился.

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В статье: Тайсон Бразилия Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Шахтар ТБ

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
07.08.2020 в 11:43
А с СБУ звонили?? 5 лямов за натурализацию:) от так
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+1
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
07.08.2020 в 11:08
Молоток, заслужив! P.S.Навіщо таки новини про новини 2018го року?!
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+2
0
С.Карпович. (Ланівці)
07.08.2020 в 11:00
Виглядає як гуцул
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+1
0
avatar
Микко82 (Херсон)
07.08.2020 в 10:58
А в збірній України точно не був би зайвим. І виглядає як гуцул. Або кримчак - навіть ім'я татарське.
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+3
0


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