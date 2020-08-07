Гендиректор Шахтера Палкин анализирует детали матча Шахтера с Вольфсбургом

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о своих впечатлениях от игры "горняков" в матче 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (3:0), а также оценил шансы в предстоящей встрече в 1/4 с швейцарским "Базелем".

- Прежде всего хочу поздравить президента клуба, тренерский штаб, футболистов, а главное - болельщиков с выходом "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы. Это матч исторический, ведь мы никогда раньше на своем поле не обыгрывали немецкие команды со счетом 3:0! Для нас это особое событие.

Если говорить по игре, то в течение всего времени, что я работаю в "Шахтере", впервые наблюдал такой поединок, когда мы создавали столько моментов и не могли воспользоваться ими фактически до последних минут матча. Стартовые минут 7-8 показались нервозными, а затем "Шахтер" полностью взял игру под свой контроль.

Могли забивать мячей 5 до красной карточки Хочолавы. А когда произошло то удаление, снова появилась нервозность. Однако, когда составы уравнялись, мы полностью контролировали игру. Итоговый счет 3:0, считаю, справедлив. Хотя по большому счету забитых голов могло быть и больше. Для нас это была очень важная игра. И думаю, что эмоционально она удовлетворила всех болельщиков. Были и забитые голы, и красные карточки, и отменный пенальти. В целом матч получился интересным как для специалистов, так и для болельщиков.

- Второй встречи с "Вольфсбургом" из-за пандемии коронавируса пришлось ждать 5 месяцев. Можно ли говорить, что ожидания вполне оправдались?

- Было много вопросов, ведь команда не имела постоянной игровой практики. Сначала произошла пандемия коронавируса, после которой в сжатые сроки доигрывали чемпионат, потом снова наступил перерыв ... Это сложный и необычный сезон. И в такой ситуации эта победа очень важна и ценна для нас.

- Перед поединком вы говорили, что "Шахтер" просто не имеет права подвести болельщиков и уступить. И вот команда уже в четвертьфинале. Что будет дальше?

- Дальше мы будем соревноваться. Считаю, что "Шахтер" должен выходить в полуфинал. За игрой, которую показывала команда в противостоянии с "Вольфсбургом", мы этого, на мой взгляд, заслуживаем. Играли отлично. Демонстрировали атакующий, красивый футбол. Такое ощущение, что все было расписано как по нотам. Дай Бог, чтобы такое целостность мы сохранили и в матче с "Базелем". Уверен, что если будем играть так же, то достигнем положительного результата.

- Насколько новый формат турнира - на нейтральном поле, без поддержки болельщиков и из одного поединка - на руку "Шахтеру"?

- Мы уже достаточно давно играем с малым количеством болельщиков на стадионах и адаптировались. К тому же все команды в равных условиях. Прежде всего следует быть очень сосредоточенными, действовать осторожно и стараться контролировать ход игры. Ведь когда добираешься 1/4 финала, любая малейшая ошибка может привести к футбольной трагедии.