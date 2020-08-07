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Не обманули ли Карпаты львовских ультрас? Герб и дальше числится за клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

А не по ОО

Не обманули ли Карпаты львовских ультрас? Герб и дальше числится за клубом
Новина українською

В базе данных Украинского института интеллектуальной собственности герб футбольного клуба "Карпаты" (Львов) в дальнейшем, начиная с 10 апреля 2013 года и по 5 марта 2022 остается собственностью ООО "Народная команда "Футбольный клуб "Карпаты", сообщает Главком.

Речь идет даже о двух гербах - один из годом создания, а другой - без него.

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А Трибуна заметила, что ОО "Ультрас Карпаты" была зарегистрирована только 31 июля, за 5 дней до передачи герба. Уполномоченным лицом указанный Михаил Мерка, который получал от представителей клуба старый герб.

Вместе с тем в базе данных Министерства юстиции Украины среди зарегистрированных общественных организаций ОО "Ультрас "Карпаты" отсутствует

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В статье: ультрас Карпаты (Львов) Олег Смалийчук герб
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Источник:
Главком

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Комментарии (6)
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Свободу не спинити (Львівська обл)
07.08.2020 в 13:27
ГО "Ультрас Карпати" зареєстровані в Міністерстві юстиції України, 31.07.2020 р. ЄДРПОУ 43741961. Автор мав би спочатку перевірити
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Алекс-666 (Запорожье)
07.08.2020 в 14:20
Пан автор пише про ОО, а не про ГО.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
07.08.2020 в 12:59
Воно і не дивно. Останніми роками ФК "Карпати" перетворились на ФК "На*балово". Дурять всіх, а найбільше - власних гравців та вболівальників
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+1
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
07.08.2020 в 12:54
Оновлені Карпати ще й зелено-білі кольори клубу не мають права використовувати. Цікаво, яку махінацію придумають, щоб і тут загальноприйняті правила обійти
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+1
-2
Конфуцій (Львів)
07.08.2020 в 13:53
З якої причини?
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
07.08.2020 в 14:18
Просто пацикам "с ЛуЦка" так хочеться.
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