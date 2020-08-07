Не обманули ли Карпаты львовских ультрас? Герб и дальше числится за клубом

В базе данных Украинского института интеллектуальной собственности герб футбольного клуба "Карпаты" (Львов) в дальнейшем, начиная с 10 апреля 2013 года и по 5 марта 2022 остается собственностью ООО "Народная команда "Футбольный клуб "Карпаты", сообщает Главком.

Речь идет даже о двух гербах - один из годом создания, а другой - без него.

А Трибуна заметила, что ОО "Ультрас Карпаты" была зарегистрирована только 31 июля, за 5 дней до передачи герба. Уполномоченным лицом указанный Михаил Мерка, который получал от представителей клуба старый герб.

Вместе с тем в базе данных Министерства юстиции Украины среди зарегистрированных общественных организаций ОО "Ультрас "Карпаты" отсутствует