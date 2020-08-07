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Три игрока Шахтера попали в сборную недели Лиги Европы

Премьер-лига
(2 голосов)

Дончане разгромили Вольфсбург

Три игрока Шахтера попали в сборную недели Лиги Европы
Новина українською

Организаторы Лиги Европы по итогам доигровки матчей 1/8 финала назвали символическую сборную недели. Сразу три игрока Шахтера попали в список лучших.

Защитники Додо и Николай Матвиенко, а также форвард Жуниор Мораес оказались в сборной.

Напомним, что "Шахтер" уверенно обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал, где теперь сыграет с "Базелем".

Три игрока Шахтера попали в сборную недели Лиги Европы - изображение 1

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В статье: Додо Виктор Матвиенко Жуниор Мораес
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2020 в 16:14
Динамо грало у півфіналі ЛЧ, а даунянє нє...))) Це так, для спраглого за дніпровським каналом.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2020 в 15:55
Не даунчанє, а кияни.
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0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
07.08.2020 в 15:22
Где Динамо,где?)
Ответить
0
-6
adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 15:36
Ты совсем йобнутый? Динамо принимало участие и игроки не вошли в сборную тура???
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+3
-1
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таврия19752009 (симферополь)
07.08.2020 в 16:04
В том то и дело ?)
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2020 в 15:37
В Киеве? А что? В намкрыше от безводия остатки мозгов полностью высохли?
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+2
-1


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