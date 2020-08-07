Три игрока Шахтера попали в сборную недели Лиги Европы

Организаторы Лиги Европы по итогам доигровки матчей 1/8 финала назвали символическую сборную недели. Сразу три игрока Шахтера попали в список лучших.

Защитники Додо и Николай Матвиенко, а также форвард Жуниор Мораес оказались в сборной.

Напомним, что "Шахтер" уверенно обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал, где теперь сыграет с "Базелем".