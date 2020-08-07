Премьер-лига
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Три игрока Шахтера попали в сборную недели Лиги Европы
Дончане разгромили Вольфсбург
Организаторы Лиги Европы по итогам доигровки матчей 1/8 финала назвали символическую сборную недели. Сразу три игрока Шахтера попали в список лучших.
Защитники Додо и Николай Матвиенко, а также форвард Жуниор Мораес оказались в сборной.
Напомним, что "Шахтер" уверенно обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал, где теперь сыграет с "Базелем".
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2020 в 16:14
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2020 в 15:55
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таврия19752009 (симферополь)
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adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 15:36
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таврия19752009 (симферополь)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2020 в 15:37
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