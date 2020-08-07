Матвиенко не тренировался в общей группе

Донецкий "Шахтер" начал подготовку к матчу против "Базеля". Игра состоится во вторник, 11-го августа.

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Один из футболистов клубов не работал в общей группе. Николай Матвиенко провел индивидуальное занятие, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причина пока что остается неизвестной. Отметим, что в игре против "Вольфсбурга" Николай действовал на левом фланге обороны и попал в сборную лучших игроков .

Также напомним, что матч пропустит Давид Хочолава из-за дисквалификации.