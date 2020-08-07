Премьер-лига
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В субботу Мариуполь проведет первый матч под руководством Маркевича-младшего
Сыграют против аматоров
Завтра, восьмого августа, ФК "Мариуполь" проведет первый летний спарринг. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В соперниках - "Яруд", который играет в аматорской лиге. Матч начнется в 18:00 на клубной базе "приазовцев". Примечательно, что они впервые сыграют под руководством Остапа Маркевича.
Также отметим, что уже 15-го августа "Мариуполь" сыграет против "Зари".
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Источник:ФК "Мариуполь"
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
07.08.2020 в 19:39
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