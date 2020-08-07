В субботу Мариуполь проведет первый матч под руководством Маркевича-младшего

Завтра, восьмого августа, ФК "Мариуполь" проведет первый летний спарринг. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В соперниках - "Яруд", который играет в аматорской лиге. Матч начнется в 18:00 на клубной базе "приазовцев". Примечательно, что они впервые сыграют под руководством Остапа Маркевича.

Также отметим, что уже 15-го августа "Мариуполь" сыграет против "Зари".