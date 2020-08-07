Transfermarkt: Колос усилился камерунским полузащитником

Исходя из данных авторитетного портала Transfermarkt, украинский "Колос" подписал контракт с Альваро Нгамба.

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Никаких деталей контракта пока что нет. Камерунец играет на позиции опорного полузащитника. Однако также может сыграть и на правом фланге.

Последний раз он играл в сезоне 2017/18 за итальянский "Паганезе". С того времени был без игровой практики. Что интересно, в ноябре прошлого года он был на просмотре в команде Костышина.

Напомним, что в новом сезоне "Колос" дебютирует в еврокубках.