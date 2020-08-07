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Додо: Все мысли Шахтера - о финале Лиги Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

В 1/4 Шахтер сыграет с Базелем

Додо: Все мысли Шахтера - о финале Лиги Европы
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо рад тому, как команда уверенно обыграла "Вольфсбург" и теперь в четвертьфинале Лиги Европы сыграет против "Базеля".

"Мы очень много работали, чтобы показать тот футбол, который продемонстрировали в матче с "Вольфсбургом". Думаю, эта победа придаст еще больше уверенности перед следующим поединком. Накануне смотрел игру "Базеля". Отличная команда, сильна в опеке, решительно действует в контратаках".

"Но у нас есть время подготовиться к сопернику наилучшим образом и провести хороший матч. Мысли только о финале Лиги Европы – это главная цель. Однако сначала нужно пройти "Базель", - сказал Додо.

Матч с "Базелем" состоится 11-го августа.

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В статье: Базель Шахтер (Донецк) Додо
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2020 в 18:01
Долбодятли, ви ще зіграйте з грізним Базелем.
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