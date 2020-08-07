Додо: Все мысли Шахтера - о финале Лиги Европы

Защитник "Шахтера" Додо рад тому, как команда уверенно обыграла "Вольфсбург" и теперь в четвертьфинале Лиги Европы сыграет против "Базеля".

"Мы очень много работали, чтобы показать тот футбол, который продемонстрировали в матче с "Вольфсбургом". Думаю, эта победа придаст еще больше уверенности перед следующим поединком. Накануне смотрел игру "Базеля". Отличная команда, сильна в опеке, решительно действует в контратаках".

"Но у нас есть время подготовиться к сопернику наилучшим образом и провести хороший матч. Мысли только о финале Лиги Европы – это главная цель. Однако сначала нужно пройти "Базель", - сказал Додо.

Матч с "Базелем" состоится 11-го августа.