Компания Allrise Capital Inc планирует инвестировать более $10 млн в стадион Черноморец

Американская инвестиционная компания Allrise Capital Inc. хочет инвестировать более $10 млн в стадионный комплекс Черноморец в Одессе.

По информации главы компании Руслана Зинурова, окупаемость инвестиционного проекта ожидается в течение 5 лет.

По его словам, Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально значимых мероприятий в регионе.

Компания намерена предоставить возможность ФК Черноморец продолжать проводить на стадионе домашние матчи.

Как сообщалось, Allrise Capital приобрела стадион 22 мая 2020 года на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 193,8 млн грн. Удачной оказалась только 17-я попытка продать стадион.

В декабре 2014 года стадион Черноморец оказался единственным обеспечением по кредитам, выданным 41 юридическому лицу, обанкротившимся Имэксбанком. Эти предприятия были связаны с экс-народным депутатом, крупным одесским бизнесменом Леонидом Климовым, который таким образом смог вывести из этого банка 8,3 млрд грн.