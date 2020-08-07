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Товарищеский матч Динамо - Верес решили не показывать болельщикам

Премьер-лига
(3 голосов)

Луческу собирается готовить киевлян в закрытом режиме?

Товарищеский матч Динамо - Верес решили не показывать болельщикам
Новина українською

В пятницу, 7 августа, киевское "Динамо" запланировало товарищеский матч "Вересом". Это дебютная игра Мирчи Луческу в качестве главного тренера "бело-синих".

Планировалась видеотрансляция матча, но затем в столичном клубе решили засекретить всю информацию по игре.

Напомним, что ранее было сообщено, что в связи с карантинными ограничениями доступ на базу будет закрыт для журналистов и ограничен для сотрудников клуба, а теперь стало известно, что игра с "Вересом" не будет даже показана для болельщиков и других заинтересованных лиц.

Официальный сайт обещает лишь фото и видеонарезки лучших моментов матча.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (10)
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krakow (Херсон)
07.08.2020 в 19:57
Составы и счет,тоже засекретят. С "Вереса" возьмут подписку о неразглашении.
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0
0
Димитър из Софии (София)
07.08.2020 в 19:20
Жаль, хотелось посмотреть
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
07.08.2020 в 18:50
А кому сдалась это трансляция? Тому кто будет судить состояние команды по одному матчу?
Ответить
0
-5
avatar
Инспектор ( )
07.08.2020 в 18:41
Табор принес свои законы
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2020 в 18:28
Типова ахметівщина.
Ответить
+1
-6
Oлeкcин (Н.)
07.08.2020 в 18:44
Рахитдебилыч, как там твои 100% коричневые, сильно опечалились?
Ответить
+4
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
07.08.2020 в 19:01
Рахит Дебилыч сейчас трудится над текстом, чтобы потом выспаться на ветке
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.08.2020 в 18:22
Конспираторы. Теперь 300% будут чемпионами ))))
Ответить
+3
-2
Виктор Черевичный
07.08.2020 в 18:22
это настоящее хамство от динамо ко всем болельщикам динамо.такого еще небыло за всю историю динамо
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+2
-4
Oлeкcин (Н.)
07.08.2020 в 18:44
Никогда не было! И вот опять...
Ответить
+1
-5


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