Товарищеский матч Динамо - Верес решили не показывать болельщикам

В пятницу, 7 августа, киевское "Динамо" запланировало товарищеский матч "Вересом". Это дебютная игра Мирчи Луческу в качестве главного тренера "бело-синих".

Планировалась видеотрансляция матча, но затем в столичном клубе решили засекретить всю информацию по игре.

Напомним, что ранее было сообщено, что в связи с карантинными ограничениями доступ на базу будет закрыт для журналистов и ограничен для сотрудников клуба, а теперь стало известно, что игра с "Вересом" не будет даже показана для болельщиков и других заинтересованных лиц.

За событиями матча можно следить тут .

Официальный сайт обещает лишь фото и видеонарезки лучших моментов матча.