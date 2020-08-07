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Контрольный матч. Динамо - Верес 3:0. Луческу начинает с победы

Премьер-лига
(1 голосов)

Почему-то в секретной обстановке провели этот матч киевляне. Что-то замышляют?

Контрольный матч. Динамо - Верес 3:0. Луческу начинает с победы
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Тренировочная база "Конча-Заспа"

Динамо Киев - Верес Ровно 3:0

Голы: Дуелунд 6, Супряга 16, Де Пена 52

Динамо в первом тайме: 71.Бойко - 19.Забарный, 34.Сирота, 20.Караваев, 24.Тымчик - 5.Сидорчук, 8.Шепелев, 29.Буяльский, 17.Леднев, 99.Дуэлунд - 89.Супряга.

Динамо во втором тайме: 1.Бущан - 5.Сидорчук, 34.Сирота, 47.Вантух, 24.Тымчик - 18.Андриевский, 29.Буяльский, 23.Булеца 11.Цитаишвили, 14.де Пена - 9.Соль.

Верес (стартовый состав): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
07.08.2020 в 19:53
Победа над кем, 2 лигой.
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