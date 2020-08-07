Первая победа Луческу. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Киевское "Динамо" провело первый матч под руководством Мирчи Лучечку. Правда товарищеский. В соперниках был "Верес".

В принципе, как и положену фавориту, киевляне без особых проблем обыграли второлиговую команду. Забивал Супряга, которым сейчас интересуются многие клубы, а также Дуелунд и де Пена. Интересно, что в защите свои шансы получили Забарный и Тымчик, а в центре поля появились Булеца и Леднев.

Динамо Киев - Верес Ровно 3:0

Голы: Дуелунд 6, Супряга 16, Де Пена 52

Динамо в первом тайме: 71.Бойко - 19.Забарный, 34.Сирота, 20.Караваев, 24.Тымчик - 5.Сидорчук, 8.Шепелев, 29.Буяльский, 17.Леднев, 99.Дуэлунд - 89.Супряга.

Динамо во втором тайме: 1.Бущан - 5.Сидорчук, 34.Сирота, 47.Вантух, 24.Тымчик - 18.Андриевский, 29.Буяльский, 23.Булеца 11.Цитаишвили, 14.де Пена - 9.Соль.

Верес (стартовый состав): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков.