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Первая победа Луческу. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(3 голосов)

А также забил Супряга

Первая победа Луческу. Динамо - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Киевское "Динамо" провело первый матч под руководством Мирчи Лучечку. Правда товарищеский. В соперниках был "Верес".

В принципе, как и положену фавориту, киевляне без особых проблем обыграли второлиговую команду. Забивал Супряга, которым сейчас интересуются многие клубы, а также Дуелунд и де Пена. Интересно, что в защите свои шансы получили Забарный и Тымчик, а в центре поля появились Булеца и Леднев.

Динамо Киев - Верес Ровно 3:0
Голы: Дуелунд 6, Супряга 16, Де Пена 52
Динамо в первом тайме: 71.Бойко - 19.Забарный, 34.Сирота, 20.Караваев, 24.Тымчик - 5.Сидорчук, 8.Шепелев, 29.Буяльский, 17.Леднев, 99.Дуэлунд - 89.Супряга.
Динамо во втором тайме: 1.Бущан - 5.Сидорчук, 34.Сирота, 47.Вантух, 24.Тымчик - 18.Андриевский, 29.Буяльский, 23.Булеца 11.Цитаишвили, 14.де Пена - 9.Соль.
Верес (стартовый состав): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Верес (Ровно) Владислав Супряга
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Комментарии (4)
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Володимирович (Кременчуг)
07.08.2020 в 21:06
Цікавий вибір центральних захисників!!! Є передчуття , що Шабанов почне сезон в Дніпро -1!
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+1
0
Serg57 (Винница)
07.08.2020 в 21:02
да, супер победа, высшая и вторая лига)))
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0
-4
batkomaxno555 (Никополь)
07.08.2020 в 20:56
ну и что теперь интервенты скажут? сразу видна командная игра скорости передачи удары!
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0
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
07.08.2020 в 20:55
С Луческу скучно не будет. Однозначно. А гол де Пены - конфетка!
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+2
-1


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