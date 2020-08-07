Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник даст шанс четырем игрокам молодежной команды Зари на сборах
А почему бы и нет
"Заря" продолжает сбор в Запорожье. Тренируются бронзовые призеры сейчас в двухразовом режиме. Сегодня команда, проведя утреннюю тренировку, отдохнула и пообедала на базе, а вечером провела двухсторонку.
Виктор Скрипник подтянул к сборам исполнителей из U-21: Алефиренко, Васько, Агапова и Демченко. Они работают в основной группе со всей командой.
Также отметим, что на следующей неделе "Заря" проведет первый спарринг - против "Днепра-1". День игры - 11-е августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Заря"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...