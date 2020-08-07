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Скрипник даст шанс четырем игрокам молодежной команды Зари на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

А почему бы и нет

Скрипник даст шанс четырем игрокам молодежной команды Зари на сборах
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" продолжает сбор в Запорожье. Тренируются бронзовые призеры сейчас в двухразовом режиме. Сегодня команда, проведя утреннюю тренировку, отдохнула и пообедала на базе, а вечером провела двухсторонку.

Виктор Скрипник подтянул к сборам исполнителей из U-21: Алефиренко, Васько, Агапова и Демченко. Они работают в основной группе со всей командой.

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Также отметим, что на следующей неделе "Заря" проведет первый спарринг - против "Днепра-1". День игры - 11-е августа.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК "Заря"
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