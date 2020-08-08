Шевчук: Назначение Луческу добавит пикантности противостоянию Шахтера и Динамо

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук считает, что назначение Мирчи Луческу пойдет на пользу отечественному чемпионату.

— Стал ли украинский чемпионат интереснее?

— Думаю, да. Несмотря на то, что Шахтер заранее стал чемпионом, борьба за второе и третье места шла до последнего тура. Классную интригу подарили нам и матчи плей-офф УПЛ за попадание в Лигу Европы.

— Какая команда добилась наибольшего прогресса?

— Наверное, Шахтер. По сравнению с прошлым чемпионатом горняки в два раза увеличили отрыв от второго места. А если выбирать из остальных команд, то это Заря, которая становилась сильнее и при Юрии Вернидубе. А Виктор Скрипник с его европейскими взглядами, дал новый толчок луганчанам.

— Главное разочарование прошедшего сезона.

— Карпаты. Постоянная чехарда на тренерском мостике команды, полная неразбериха в руководстве клуба привели к исчезновению отечественного бренда.

— Будет ли в следующем чемпионате более интригующая борьба за золотые медали?

— Хочется верить хотя бы в то, что Шахтеру не будет так комфортно, как было в прошлом первенстве, ведь так наш чемпионат будет только прогрессировать. В Динамо правильно сделали, что поменяли тренера. Для меня недопустимо, чтобы в такой команде наставники радовались второму месту, проигрывая Колосу — 0:2.

Впрочем, чемпионат в любом случае должен стать еще интереснее. Вернулся в Украину Мирча Луческу, который 12 лет отдал Шахтеру, а сейчас возглавил главного конкурента горняков, Динамо. Это, безусловно, добавит пикантности противостоянию отечественных грандов.

Считаю, что с приходом румынского специалиста, киевляне прибавят, но насколько глобально, сказать пока сложно. Во всяком случае, я не думаю, что в следующем чемпионате Динамо сможет бросить вызов Шахтеру в борьбе за золотые медали.

Хотелось бы, чтобы и упомянутая Заря прибавила, несмотря на потерю некоторых лидеров коллектива. В прошлом сезоне именно луганчане по своей игре заслуживали второго места. Жду дальнейшего прогресса от Десны. Самых теплых слов заслуживает Колос. За счет правильной организации игры новичок элиты добился высоких результатов. Как мне кажется, и Днепр-1 может быть где-то недалеко от этой компании.