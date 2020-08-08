Динамо проведет спарринг с Десной

Во вторник, 11 августа, киевское "Динамо" проведет второй спарринг в рамках игровой программы подготовки к новому сезону.

На этот раз соперником "бело-синих" станет участник квалификации Лиги Европы – черниговская "Десна". О времени начала матча станет известно позже.

Два дня назад подопечные Александра Рябоконя уже встречались с молодежной командой киевского "Динамо", расписав ничью. В составе "Десны" голами отметились Калитвинцев и Филиппов, а у "Динамо" U21 дубль оформил Евгений Исаенко.

Вчера "Динамо" провело свой первый спарринг под руководством Мирчи Луческу. Киевляне одолели ровенский "Верес" со счетом 3:0.