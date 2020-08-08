Дуэлунд: Ситуация в Динамо изменилась - это мой шанс доказать, что я достоин играть

Вчера в контрольном матче "Динамо" обыграло "Верес" 3:0. Счет в поединке открыл хавбек динамовцев Миккель Дуэлунд. После матча датский полузащитник киевлян рассказал о задачах на новый сезон и поделился мыслям насчет подготовки "бело-синих" под руководством нового главного тренера.

- Сейчас у меня восстановление, чувствую себя очень хорошо, но одновременно и чуть уставший. Мы много тренируемся, перед вчерашней игрой также провели утреннее занятие. Постепенно набираем физические кондиции, которые становятся все лучше.

Думаю, уже во вчерашней игре вы могли увидеть, что даже сейчас, перед началом сезона, мы хорошо выглядели в физическом плане. Конечно, нам еще нужно работать над улучшением игры, но у нас есть время для этого - впереди еще две недели подготовки, и думаю, что к первой игре сезона мы подойдем в отличном состоянии.

- "Верес" - хороший соперник для первого контрольного матча?

- Это хорошая команда из второй лиги. Они также имеют неплохих игроков и хотели проверить свои силы в матче с нами. Конечно, мы должны всегда побеждать в таких играх. Думаю, это был хороший соперник для проверки своих кондиций.

- Ты забил первый гол в предсезонных контрольных матчах, имел другие голевые шансы и активно действовал в атаке, смещаясь с фланга в центр...

- Вчера у нас на поле находилось много полузащитников, поэтому было естественно играть изнутри и пытаться заходить с флангов, делать кроссы. Можно сказать, что это был эксперимент в первой игре. Не думаю, что мы будем применять именно такую ​​схему, но теперь убедились, что можем играть и так.

- Как ты отметил, сейчас в обойме команды много атакующих полузащитников. Мотивация бороться за место в составе - на максимальном уровне?

- Да, конечно. Это повышает здоровую конкуренцию - и не только для хавбеков. Все игроки должны демонстрировать свои лучшие качества и действовать в интересах команды. У нас новый наставник, новый тренерский штаб - все новое, поэтому каждый футболист стремится как можно лучше зарекомендовать себя. Для этого сейчас созданы все условия.

- Ты в "Динамо" уже два года, однако за это время сыграл не так много матчей, в том числе из-за травм. Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

- Прежде всего, могу сказать о себе и своих персональных целях. Сейчас я прохожу такой этап в карьере, когда я все еще молодой игрок, но уже получил определенный опыт. Я хочу играть в футбол, хочу играть за "Динамо". Считаю, что я серьезно улучшил свои качества с момента перехода сюда. Не могу сказать, что раньше я был полностью готов конкурировать за место в составе, этому мешали травмы. Однако на данный момент ситуация изменилась, я значительно вырос, и это мой шанс доказать, что я достоин играть.