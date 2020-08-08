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Мирон Маркевич: Остап мне может что-то подсказать. Он учился у Зидана и Вальверде

Премьер-лига
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Экс-тренер высказался насчет назначения сына на пост наставника "Мариуполя"

Мирон Маркевич: Остап мне может что-то подсказать. Он учился у Зидана и Вальверде
Новина українською

Председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился мыслями на счет назначения его сына Остапа на должность главного тренера "Мариуполя".

- Следили за этими новостями: Скрипник - Михайленко - Бабич?

- Это какая-то комедия. Мне непонятно то. Почему так, не знаю. Мне трудно сказать.

- Ваш сын, Остап Маркевич стал главным тренером "Мариуполя". Что ему пожелали? Будете что-то подсказывать?

- Я думаю, что он может что-то мне подсказать. Он работал четыре года в Испании. Со мной ездил почти на все сборы. Он знает мою работу и работу лучших тренеров. Он учился у Зидана, у Вальверде. Главное, чтобы у него все получилось. Сейчас в команде много молодежи будет. Понятно, что это не так просто. Ну его выбор, так что пусть начинает.

- Какой стиль будет исповедовать "Мариуполь"?

- Думаю, такой стиль, который был в "Агробизнесе", когда он его тренировал.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич Остап Маркевич
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Источник:
Sport.ua
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