Мирон Маркевич: Остап мне может что-то подсказать. Он учился у Зидана и Вальверде

Председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился мыслями на счет назначения его сына Остапа на должность главного тренера "Мариуполя" .

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- Это какая-то комедия. Мне непонятно то. Почему так, не знаю. Мне трудно сказать.

- Ваш сын, Остап Маркевич стал главным тренером "Мариуполя". Что ему пожелали? Будете что-то подсказывать?

- Я думаю, что он может что-то мне подсказать. Он работал четыре года в Испании. Со мной ездил почти на все сборы. Он знает мою работу и работу лучших тренеров. Он учился у Зидана, у Вальверде. Главное, чтобы у него все получилось. Сейчас в команде много молодежи будет. Понятно, что это не так просто. Ну его выбор, так что пусть начинает.

- Какой стиль будет исповедовать "Мариуполь"?

- Думаю, такой стиль, который был в "Агробизнесе", когда он его тренировал.