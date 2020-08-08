Цитаишвили: Изменения Луческу касаются всего - и тренировок, и не футбольных аспектов

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

- У нас проходят достаточно интенсивные тренировки, поэтому, естественно, в поединке с "Вересом" было тяжело. Но если сравнивать с двухсторонним матчем, который мы провели несколько дней назад, то он выдался еще труднее. Вчера же уже было легче физически. Кроме того, мы уже начали понимать и выполнять требования Мирчи Луческу, поэтому было легче работать с мячом. Мы контролируем всю игру и не устаем, а когда нужно "взорваться" и сыграть вперед, для этого есть силы, поскольку сзади играем в пас и надежно держим мяч.,

- Но все 90 минут игроки еще не готовы выдерживать?

- Да, но это временно, у нас впереди еще есть достаточно времени для подготовки, кроме того, еще будут контрольные матчи. Так что к началу чемпионата мы будем полностью готовы.

- Вы провели на поле второй тайм и отличились голевой передачей, этого времени хватило, чтобы проявить себя?

- Да, вполне. Для этого бывает достаточно и 10 минут, если тренер в тебя верит и передает тебе эту уверенность. А проявляем мы себя не только в играх, а и в тренировках. Тренерскому штабу видно, кто что умеет. Игра же, а мой взгляд, в большей степени направлена на то, чтобы мы наиграли связи и комбинации, выполнили требования тренеров, а также повысили игровой и физический тонус.

- Уже получается в игре показывать то, что от вас хочет видеть Луческу? Уже успели понять и принять его требования и видение?

- Да, он почти каждый день проводит с нами теоретические занятия, на протяжении часа или даже больше он рассказывает и показывает нам, как играют топ-команды, в том числе и его команды, которые он создавал, в частности, сборная Турции. На конкретных примерах он показывает, как было раньше, и как стало при нем. Таким образом, мы понимаем больше и лучше, поскольку все видим наглядно. Кроме того, он огласил нам свои принципы, сравнив их с законами Украины – и то, и другое нельзя нарушать. Нам нравится то, что он предлагает, футболистов это устраивает, чувствуется, что это современный футбол, футбол в котором "Динамо" не будет сидеть в обороне, а на протяжении всей игры владеть мячом.

- То есть, тренерские взгляды Мирчи Луческу вам близки и импонируют?

- Да, ведь, повторюсь, речь идет о современном футболе, в который мы будем играть. Причем, это делается не только для того, чтобы мы стали чемпионами Украины, а и показывали себя достойно в Европе, ведь нам предстоят серьезные игры в Лиге чемпионов. Тренер хочет, чтобы мы были победителями во всем и с первых минут показывали, что будем держать мяч, контролировать всю игру и вести ее под свою диктовку.

- Футболисты говорят, что у вас много нововведений, а в чем именно они заключаются?

- Изменения касаются всего – и тренировок, и не футбольных аспектов. Например, мне нравится, что все упражнения мы делаем с мячом, поэтому не чувствуется, что пробегаем много километров во время занятия, хотя на самом деле дистанция такая же, как и в матче. Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не торопились расходиться, а делали необходимые процедуры и мероприятия по восстановлению. Сейчас у нас график четыре дня на базе, один -дома.

Он концентрирует внимание на всем, на каждой мелочи: делаем длительную разминку, чтобы не получить травму. Так что поменялось очень многое. Первые пару дней было тяжело, поскольку нужно было понять сами упражнения, что от тебя хотят. А сейчас уже более или менее ясно, что тренер хочет видеть. Да и заметно, что он видит наш прогресс, то, как стараемся и отдаемся на поле, и поддерживает нас во всем.

Это чувствуется не в отношении меня лично, а в отношении всей команды. Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильные, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется поскорее начать новый чемпионат.

- Главный тренер упоминал, что в "Динамо" ему импонирует возможность работать с молодыми игроками, это ощущается?

- Доверие тренера проявляется не в том, играешь ты в основном составе, или нет, а в том, что он с тобой постоянно разговаривает. Мне нравится, что во время тренировок, если у меня что-то не получается, или он видит, что я мог сделать что-то лучше, он мне сразу об этом говорит. Я с ним уже два раза беседовал лично, и он мне очень многое объясняет в игре не только впереди, но и сзади, указывает на мои сильные качества и рекомендует их использовать в атаках. Раньше, когда я долго не играл, появлялась неуверенность в себе, думал, что-то не получится. А тут Луческу мне разрешает делать определенные маневры. Речь не идет об авантюрных действиях везде, а только об импровизации в определенной зоне – это придает мне уверенности, я знаю, что можно.

- То есть, вам дается пространство для творчества?

- Да. Луческу говорит, что сначала мы должны выполнить определенные законы, которые он озвучивает, а уже когда мяч доходит в третью зону атаки (поблизости штрафной площади соперника), игра может развиваться совершенно непредсказуемо, поскольку игроки соперника – не роботы, и их действия предсказать невозможно. Поэтому здесь можно брать на себя инициативу, обыгрывать, разыграть какую-то комбинацию и т.д. – здесь это не запрещается. А в обороне и середине поля в плане тактики мы должны строго выполнять то, что он говорит. На мой взгляд, так и должно быть.

- Из разговора с вами понятно, что вы уже с нетерпением ждете нового сезона. Какие ожидания от предстоящего футбольного года?

- Да, мы все очень ждем старта чемпионата, поскольку чувствуем поддержку и со стороны президента клуба, и со стороны главного тренера. Президент пару раз приезжал на наши тренировки, посещает каждый матч. Все в ожидании чего-то особенного, и мы также находимся в предвкушении. У нас мало времени для того, чтобы мы все досконально поняли и идеально выполняли, но мы стараемся максимально быстро воспринимать новую информацию. Надеюсь, все получится.