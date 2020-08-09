Пиварич: Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года

Экс-защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич попрощался с "бело-синими" в своем инстаграме. 31-го июля контракт хорвата с украинским клубом истек.

"Хочу сказать огромное спасибо "Динамо" за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал.

Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье "Динамо", буду болеть за вас", - написал Пиварич.