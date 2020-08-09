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Пиварич: Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года

Премьер-лига
(3 голосов)

Йосип обратился к фанатам киевского клуба

Пиварич: Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года
Новина українською

Экс-защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич попрощался с "бело-синими" в своем инстаграме. 31-го июля контракт хорвата с украинским клубом истек.

"Хочу сказать огромное спасибо "Динамо" за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал.

Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье "Динамо", буду болеть за вас", - написал Пиварич.

В футболке киевской команды футболист провел 47 матчей и отдал 5 голевых передач.

Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! ???????????????????????? @fc_dynamo_kyiv

Публикация от Josip Pivarić (@josip_pivaric19)

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В статье: Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Комментарии (2)
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ShtanGa (Славське)
09.08.2020 в 00:25
люблю українське пиво
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СашаXM (Хмельницкий)
09.08.2020 в 00:17
а могли были продать хорошо, так нет ... бесплатно!
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