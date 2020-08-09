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Пиварич: Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года
Йосип обратился к фанатам киевского клуба
Экс-защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич попрощался с "бело-синими" в своем инстаграме. 31-го июля
"Хочу сказать огромное спасибо "Динамо" за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал.
Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье "Динамо", буду болеть за вас", - написал Пиварич.
В футболке киевской команды футболист провел 47 матчей и отдал 5 голевых передач.
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! ???????????????????????? @fc_dynamo_kyiv