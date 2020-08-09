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Заря близка к подписанию капитана Десны – СМИ
Денис Фаворов в ближайшее время может сменить клуб
Капитан "Десны" Денис Фаворов станет игроком "Зари", сообщает sport.ua.
По информации источника, стороны близки к подписанию контракта. По окончанию сезона соглашение Фаворова с черниговский клубом истекло, так что он достанется "Заре" абсолютно бесплатно.
В луганском клубе 29-летний Фаворов заменит Александра Тымчика, который вернулся в "Динамо" по окончанию аренды.
В составе "Десны" Фаворов провел 131 матч, забил 36 мячей.
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Источник:Sport.ua
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Комментарии (7)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
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oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 13:47
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Yurget (Чернигов)
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NSVL (Луганск-Киев)
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Dimka26 (Чернигов)
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Alex.696 (Немирів)
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