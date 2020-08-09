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Заря близка к подписанию капитана Десны – СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис Фаворов в ближайшее время может сменить клуб

Заря близка к подписанию капитана Десны – СМИ
Новина українською

Капитан "Десны" Денис Фаворов станет игроком "Зари", сообщает sport.ua.

По информации источника, стороны близки к подписанию контракта. По окончанию сезона соглашение Фаворова с черниговский клубом истекло, так что он достанется "Заре" абсолютно бесплатно.

В луганском клубе 29-летний Фаворов заменит Александра Тымчика, который вернулся в "Динамо" по окончанию аренды.

В составе "Десны" Фаворов провел 131 матч, забил 36 мячей.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Денис Фаворов
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Источник:
Sport.ua
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Комментарии (7)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
09.08.2020 в 14:02
Трансферы вообще ни о чём..туда-сюда колоду двигают по клубам...надо более качественных иностранцев искать, с такими игроками в группе Ле дай Бог набрать 4 очка
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0
0
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 13:47
На место Фаворова планируют подписать топового иностранца. Иностранец предварительно согласен
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0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2020 в 13:35
Один з кращих гравців Десни. Тепер ясно, для чого хочуть взяти кривоногого Бутка(((
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0
0
Yurget (Чернигов)
09.08.2020 в 13:25
Если правда, то хреново.
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+1
0
NSVL (Луганск-Киев)
09.08.2020 в 13:12
опять ерунду пишут...
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2020 в 12:58
Бред какой-то заря да сейчас далеко не очень стабильный клуб финанс ово
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0
-5
Alex.696 (Немирів)
09.08.2020 в 13:01
Звідки така інфа?
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+1
0


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