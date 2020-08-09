Капитан "Десны" Денис Фаворов станет игроком "Зари", сообщает sport.ua.

По информации источника, стороны близки к подписанию контракта. По окончанию сезона соглашение Фаворова с черниговский клубом истекло, так что он достанется "Заре" абсолютно бесплатно.

В луганском клубе 29-летний Фаворов заменит Александра Тымчика, который вернулся в "Динамо" по окончанию аренды.

В составе "Десны" Фаворов провел 131 матч, забил 36 мячей.