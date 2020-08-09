Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Фаворов стал игроком Зари
Луганчане усилили оборону
"Заря" объявила о подписании контракта с экс-капитаном "Десны" Денисом Фаворовым.
Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до 2022 года.
Фаворов выступал в составе "Десны" с 2016-го года. Провел 131 матч, забил 36 мячей.
В луганском клубе Денис заменит Александра Тымчика, который вернулся в "Динамо" по окончанию аренды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:официальный сайт Зари
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Onside (Чернігів)
09.08.2020 в 16:29
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2020 в 16:16
Ответить
+1
-3
pele0903 (киев)
09.08.2020 в 16:09
Ответить
+2
0
Димон1983
09.08.2020 в 15:47
Ответить
+1
-1
NSVL (Луганск-Киев)
09.08.2020 в 15:54
Ответить
0
0
NSVL (Луганск-Киев)
09.08.2020 в 15:46
Ответить
+1
-1
ZoryaN_MAN (Луганск)
09.08.2020 в 15:45
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 15:32
Ответить
+2
0
таврия19752009 (симферополь)
09.08.2020 в 15:29
Ответить
+2
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 15:33
Ответить
+2
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...