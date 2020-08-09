Официально: Фаворов стал игроком Зари

"Заря" объявила о подписании контракта с экс-капитаном "Десны" Денисом Фаворовым.

Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до 2022 года.

Фаворов выступал в составе "Десны" с 2016-го года. Провел 131 матч, забил 36 мячей.

В луганском клубе Денис заменит Александра Тымчика, который вернулся в "Динамо" по окончанию аренды.