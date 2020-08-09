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Официально: Фаворов стал игроком Зари

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане усилили оборону

Официально: Фаворов стал игроком Зари
Новина українською

"Заря" объявила о подписании контракта с экс-капитаном "Десны" Денисом Фаворовым.

Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до 2022 года.

Фаворов выступал в составе "Десны" с 2016-го года. Провел 131 матч, забил 36 мячей.

В луганском клубе Денис заменит Александра Тымчика, который вернулся в "Динамо" по окончанию аренды.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Фаворов
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(2 голосов)
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Комментарии (10)
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Onside (Чернігів)
09.08.2020 в 16:29
Шаблій воду мутить?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2020 в 16:16
Просто плевок в душу болельщикам. Это не капитан.
Ответить
+1
-3
pele0903 (киев)
09.08.2020 в 16:09
131 матч=36 голов.Защитник.Однозначно,серьёзное усиление Зари.К тому же,капитаном в Десне был.
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+2
0
Димон1983
09.08.2020 в 15:47
Ничего Скрыпник подучит и будет всё нормально
Ответить
+1
-1
NSVL (Луганск-Киев)
09.08.2020 в 15:54
Можно учить), но не фланговый, только ЦЗ, с Тымчиком не конкурент, нет скорости. ЦЗ думаю норм сыграет
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0
0
NSVL (Луганск-Киев)
09.08.2020 в 15:46
очень много привозит...
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+1
-1
avatar
ZoryaN_MAN (Луганск)
09.08.2020 в 15:45
Вот интересно куда сразу же делись комментаторы которые говорили что Заря разваливается?))
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 15:32
отлично, годное пополнение
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+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.08.2020 в 15:29
Толку что Заря усиливается если потом сливает 2 место Динамо
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+2
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 15:33
не бомбись так сильно)
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+2
-3


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