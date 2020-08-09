Коваленко: Каштру - добрый и приятный человек, но на тренировках бывает злой

Виктор Коваленко в проект "Правила жизни" в приложении "Shakhtar Club" рассказал, о работе с Луишем Каштру, зависимости от компьютерных игр и какую музыку слушает по дороге на тренировку.

- Вы провели первый сезон под руководством Луиша Каштру. Какой он тренер по характеру, по темпераменту, по отношению к футболистам? На поле и в быту.

- Он и добрый, и на поле злой (улыбается). Не могу однозначно сказать, всегда по-разному. Когда его что-то выводит из себя, тогда он злой. Когда общаешься с ним один на один, он добрый и очень приятный человек. Я считаю, когда работа, ты должен отдаваться и выкладываться на все 100%, как это делает мистер. Всегда нужно настраиваться на игру, как на последнюю, как будто это твой последний шанс.

- Самое запоминающиеся событие для тебя прошедшего сезона?

- Я думаю, это попадание на чемпионат Европы сборной Украины. Мы там давно не были, поэтому я думаю, это самое запоминающееся.

- Ты любишь компьютерные игры. Бывало, что из-за нервов разбивал девайсы?

- Когда играл в Counter-strike, менял несколько раз мышку (смеется). Сейчас уже не так нервничаю.

- Дембеле подозревают в зависимости от компьютерных игр, у тебя такого не было?

- Я думаю было, когда каждый день после тренировки приходил и садился играть, а заканчивал когда глаза уже красные. Но потом как-то все прошло.

- Кто самый веселый футболист в "Шахтере"?

- Крива страшный человек. Он может с любого слепить шутку.

- Это он тебя тогда подбил на лысо подстричься?

- Нет, это было перед матчем с "Динамо". Я поспорил, что если проиграем, то подстригусь налысо. К сожалению, в том матче нам не повезло. Больше на стрижку не буду спорить.

- Много времени тратишь на соцсети?

- Да, я думаю все футболисты сейчас тратят много времени, залипая в ленту.

- Какая музыка играет у тебя в машине по дороге на тренировку?

- Разная. Может и Монатик играть и американский рэп.