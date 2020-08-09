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В стане киевского Динамо обнаружен коронавирус
Вантух и Русин заразились COVID-19
В стане киевского "Динамо" обнаружен COVID-19.
Полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин заразились коронавирусом.
"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.
После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.
Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.
Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала", - сообщает официальный сайт "бело-синих".