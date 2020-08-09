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В стане киевского Динамо обнаружен коронавирус

Премьер-лига
(3 голосов)

Вантух и Русин заразились COVID-19

В стане киевского Динамо обнаружен коронавирус
Новина українською

В стане киевского "Динамо" обнаружен COVID-19.

Полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин заразились коронавирусом.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала", - сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин Роман Вантух коронавирус
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (11)
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kuandrew (Львов)
09.08.2020 в 19:54
От і можливість медові 2 тижня провести
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.08.2020 в 19:28
Динамо в межсезонье главный ньюзмейкер:то Луческу привезли,то корону нашли. Весёлый будет сезон 2020-2021)
Ответить
+2
-7
Dnepr1978 (Днепропетровск)
09.08.2020 в 19:18
Вот так свадьба у Русина...
Ответить
+7
-4
Technical
09.08.2020 в 19:18
у Русина недавно було весілля в Львівській області. От там і підхопив, думаю. Там хворих багато
Ответить
+10
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
09.08.2020 в 19:27
100 процентів.
Ответить
+5
-2
Alex.696 (Немирів)
09.08.2020 в 20:09
Нє, dmitroj88, думає інакше, у нього інфа 329%
Ответить
0
0
dmitroj88
09.08.2020 в 19:17
В цыганских таборах всегда бродят какие-то болячки...
Ответить
+2
-13
редхуликэт (Шепетовка)
09.08.2020 в 19:19
украина большой табор?)
Ответить
+2
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2020 в 19:15
луческу заніс корону у ДКот і маєте результат...
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+2
-10
редхуликэт (Шепетовка)
09.08.2020 в 19:19
точно ,еще в марте
Ответить
+3
-7
lajkonik
09.08.2020 в 18:53
русина и так в оренду отправлять нужно или продавать...но кто его купит
Ответить
+2
-4


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