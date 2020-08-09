В стане киевского Динамо обнаружен коронавирус

В стане киевского "Динамо" обнаружен COVID-19.

Полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин заразились коронавирусом.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.



После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.



Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.



Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала", - сообщает официальный сайт "бело-синих".