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Русин: Свадьбу праздновали 21 июля. Первый ПЦР-тест 30-го июля был отрицательным
Форвард киевлян отреагировал на догадки фанатов и СМИ
Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин прокомментировал догадки СМИ о том, что форвард
"Всем журналистам и футбольным группам. Свадьбу праздновали 21 июля. Первый ПЦР-тест, который был сдан мной 30 июля, был отрицательным.
Поэтому прошу не распространять недостоверную информацию", – написал форвард в сторис инстаграма.
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Источник:Инстаграм Русина
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Комментарии (5)
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armik (Киев)
09.08.2020 в 21:47
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
09.08.2020 в 21:33
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.08.2020 в 21:23
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Инспектор ( )
09.08.2020 в 21:42
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.08.2020 в 21:46
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