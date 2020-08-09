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Русин: Свадьбу праздновали 21 июля. Первый ПЦР-тест 30-го июля был отрицательным

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард киевлян отреагировал на догадки фанатов и СМИ

Русин: Свадьбу праздновали 21 июля. Первый ПЦР-тест 30-го июля был отрицательным
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин прокомментировал догадки СМИ о том, что форвард заразился коронавирусом на собственной свадьбе.

"Всем журналистам и футбольным группам. Свадьбу праздновали 21 июля. Первый ПЦР-тест, который был сдан мной 30 июля, был отрицательным.

Поэтому прошу не распространять недостоверную информацию", – написал форвард в сторис инстаграма.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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armik (Киев)
09.08.2020 в 21:47
Суркис приказал симулировать, значит надо!
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
09.08.2020 в 21:33
Інкубаційний період 2 тижні, під час його вірус може не виявлятись.
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.08.2020 в 21:23
Значит уже в Киеве заболел.Ничего,молодой,здоровый,быстро вернется в строй.
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Инспектор ( )
09.08.2020 в 21:42
Сколько людей в возрасте этот молодой может заразить
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.08.2020 в 21:46
Мог заразить,надеюсь,он сейчас на самоизоляции. Не его вина,что раньше не диагностировали.
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