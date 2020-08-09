Булеца: У Луческу все быстрее, интенсивнее. Играем только в два касания

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца поделился впечатлениями от тренировок под руководством Мирчи Луческу и рассказал о целях на будущее.

- Сергей, ты вернулся в "Динамо", тренируешься со старыми партнерами и друзьями. Какие ощущения после первой недели сбора?

- Сейчас у команды новый тренер, изменились и тренировки. Всех ребят, в принципе, знаю, поэтому тренировочный процесс проходит в положительных эмоциях.

- Интенсивность тренировок и игра с мячом, которые предлагает Мирча Луческу, отличаются от занятий у других тренеров, с которыми ты работал?

- Конечно. Здесь все быстрее, интенсивнее. На тренировках играем только в два касания. Отрабатываем этот момент, чтобы играть так же и в матчах, не терять мяч в простых ситуациях.

- "Динамо" уже провело двухсторонку и контрольную игру с "Вересом". Насколько сформированы игровые связи и в чем нужно прибавлять?

- Мы работаем только первую неделю. Думаю, для первой недели мы нормально сыграли, не теряли мяч в простых ситуациях. Постоянно нарабатываем это на тренировках - получается и в игре.

- Как проходит общение с тренерским штабом? Сейчас практически ежедневно проводятся теоретические занятия…

- Да, нас собирают на теорию, общаемся. Тренер указывает нам на ошибки, объясняет, как лучше действовать на поле. На тренировках тоже подсказывает, как мы должны играть на своих позициях.

- Какие цели ставишь перед собой на этот сбор и на предстоящий сезон?

- Конечно, хочется остаться в Киеве. "Динамо" есть "Динамо". А там - посмотрим. На мою позицию претендуют 4-5 игроков, но я буду бороться.