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Булеца: У Луческу все быстрее, интенсивнее. Играем только в два касания

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "бело-синих" рассказал о тренировках румынского специалиста

Булеца: У Луческу все быстрее, интенсивнее. Играем только в два касания
Новина українською

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца поделился впечатлениями от тренировок под руководством Мирчи Луческу и рассказал о целях на будущее.

- Сергей, ты вернулся в "Динамо", тренируешься со старыми партнерами и друзьями. Какие ощущения после первой недели сбора?

- Сейчас у команды новый тренер, изменились и тренировки. Всех ребят, в принципе, знаю, поэтому тренировочный процесс проходит в положительных эмоциях.

- Интенсивность тренировок и игра с мячом, которые предлагает Мирча Луческу, отличаются от занятий у других тренеров, с которыми ты работал?

- Конечно. Здесь все быстрее, интенсивнее. На тренировках играем только в два касания. Отрабатываем этот момент, чтобы играть так же и в матчах, не терять мяч в простых ситуациях.

- "Динамо" уже провело двухсторонку и контрольную игру с "Вересом". Насколько сформированы игровые связи и в чем нужно прибавлять?

- Мы работаем только первую неделю. Думаю, для первой недели мы нормально сыграли, не теряли мяч в простых ситуациях. Постоянно нарабатываем это на тренировках - получается и в игре.

- Как проходит общение с тренерским штабом? Сейчас практически ежедневно проводятся теоретические занятия…

- Да, нас собирают на теорию, общаемся. Тренер указывает нам на ошибки, объясняет, как лучше действовать на поле. На тренировках тоже подсказывает, как мы должны играть на своих позициях.

- Какие цели ставишь перед собой на этот сбор и на предстоящий сезон?

- Конечно, хочется остаться в Киеве. "Динамо" есть "Динамо". А там - посмотрим. На мою позицию претендуют 4-5 игроков, но я буду бороться.

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В статье: Динамо (Киев) Сергей Булеца
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
09.08.2020 в 22:23
а що, всі інші тренери кажуть щоб тримав по максимуму мячика і ас не давав? Клоуни.
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
09.08.2020 в 22:47
Вероятно другие кроме физики ничего не знают. Бей-беги оно такое.
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+2
0
Astor Astor (Одесса)
09.08.2020 в 22:07
Динамо будет играть по-спартаковски. С бесковскими стеночками и забеганиями. Правильно, давно пора отходить от устаревшего бей-беги.
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+2
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.08.2020 в 22:25
а "бей-беги" як раз передбачає систему : отримав мяча віддав вперед
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.08.2020 в 22:40
а сраптак так играет? они будут в шахтаря играть.
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+1
0


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