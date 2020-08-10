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Вербич возвращается к беговой работе, известен характер травмы Шабанова

Премьер-лига
(1 голосов)

В общую группу вернулся Попов

Вербич возвращается к беговой работе, известен характер травмы Шабанова
Новина українською

Хавбек и нападающий "Динамо", слованський легионер Беньямин Вербич вернулся после операции в Мюнхене и присутствовал на всех тренировках и играх команды под руководством Мирчи Луческу.

Беньямину сняли швы и уже сегодня он приступит к беговой работе.

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Между тем вернулся в общую группу Денис Попов, он тренируется без ограничений.

Пока не тренируется в группе Виталий Миколенко, у которого микротравма, а также Артем Шабанов, который из-за повреждения уха носит повязку на голове.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Артем Шабанов Бенджамин Вербичи Беньямин Вербич Виталий Миколенко Денис Попов
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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absurdlight (Kiev)
10.08.2020 в 08:27
Травма уха? Видимо в команде завёлся луис суарес.
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sago31
10.08.2020 в 08:17
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