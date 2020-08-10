Вербич возвращается к беговой работе, известен характер травмы Шабанова

Хавбек и нападающий " Динамо ", слованський легионер Беньямин Вербич вернулся после операции в Мюнхене и присутствовал на всех тренировках и играх команды под руководством Мирчи Луческу.

Беньямину сняли швы и уже сегодня он приступит к беговой работе.

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Между тем вернулся в общую группу Денис Попов, он тренируется без ограничений.

Пока не тренируется в группе Виталий Миколенко, у которого микротравма, а также Артем Шабанов, который из-за повреждения уха носит повязку на голове.