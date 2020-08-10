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Вербич возвращается к беговой работе, известен характер травмы Шабанова
В общую группу вернулся Попов
Хавбек и нападающий "
Беньямину сняли швы и уже сегодня он приступит к беговой работе.
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Между тем вернулся в общую группу Денис Попов, он тренируется без ограничений.
Пока не тренируется в группе Виталий Миколенко, у которого микротравма, а также Артем Шабанов, который из-за повреждения уха носит повязку на голове.
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Источник:Динамо
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Комментарии (2)
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absurdlight (Kiev)
10.08.2020 в 08:27
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sago31
10.08.2020 в 08:17
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