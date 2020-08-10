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Накануне спарринга с Десной Динамо устроит три тренировки

Премьер-лига
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Накануне спарринга с Десной Динамо устроит три тренировки
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к новому сезону на своей загородной базе в Вити-Литовской. После игры с "Вересом" команда получила день на восстановление, а в воскресенье продолжила домашний тренировочный сбор, собралась на базе в полдень.

Первую тренировку в новом микроцикле "бело-синие" провели вечером. Ей предшествовало длительное теоретическое занятие.
После разминки на поле игроки приступили к отработке игровых и тактических элементов. Тренерский штаб подготовил для команды несколько новых упражнений. Большая часть занятия была посвящена работе над контролем мяча.

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Игроки были разделены на группы и пытались удерживать мяч, перебегали из одного квадрата к другому. Затем уже в больших группах - на большом поле. В это время вратари занимались отдельно под руководством Михаила Михайлова.

Затем голкиперы присоединились к общей группе чтобы принять участие в игровых упражнениях на небольшом участке поля. А в конце занятия игроки по очереди били по воротам из-за пределов штрафной.

Сегодня "Динамо" проведет две тренировки, а в среду - утреннюю сессию, а вечером сыграет с черниговской "Десной". Контрольный матч на УТБ "Динамо" начнется в 18:00.

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В статье: Тренировочная база Десна (Чернигов) Динамо (Киев) спарринг тренировочный сбор
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Источник:
Динамо

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